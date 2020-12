Forsvarsministeren afviser pure ulovligheder i mink-sag

Der har været voldsom kritik af Forsvarets engagement i indsatsen for at slå alle mink i Danmark ned. Forsvarsminister Trine Bramsen (S) afviser onsdag komplet, at soldater skulle have gjort noget ulovligt.

Den 4. november sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at alle mink i Danmark skulle slås ned. En række myndigheder, blandt andet politiet og hæren, blev sat ind for at løse den opgave.