Forsvarsminister vil stadig sende danske kirurger til Syrien

Tyrkiets militæroperation i Syrien ændrer ikke på, at det fortsat er planen at Danmark skal sende et hold af kirurger og sygeplejere til det nordøstlige Syrien i foråret 2020.

Kort inden meldingen om, at invasionen var påbegyndt, understregede forsvarsminister Trine Bramsen (S), at det stadig er planen at sende kirurgerne og sygeplejerne afsted.

Og trods udviklingen med Tyrkiets invasion, er ministerens holdning uændret, oplyser Forsvarsministeriet.

- Det fastholder vi, fordi vi mener, at kampen mod Islamisk Stat er så vigtig. Bidraget af kirurger er selvfølgelig afhængigt af amerikansk tilstedeværelse, og vi har heller ikke fået oplysninger om ændrede planer i forhold til det, sagde Trine Bramsen forud for meldingen om invasionen.

Det er lidt over en måned siden, at regeringen med statsminister Mette Frederiksen (S) i spidsen præsenterede fire nye militære bidrag fra dansk side.

Heriblandt var meldingen om at sende et hold kirurger på 14 personer fra Forsvaret til en koalitionsbase i det nordøstlige Syrien.

Onsdag var Udenrigspolitisk Nævn til hastemøde for at drøfte situationen, efter at USA's præsident, Donald Trump, offentliggjorde sin beslutning om at trække amerikansk militær fra det nordlige Syrien.

Lidt efter mødet var færdigt, kom meldingen om Tyrkiets invasion. Den er ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) forkert og beklagelig.

- Det er i min optik en meget beklagelig og forkert beslutning, der kan have alvorlige konsekvenser for civile og kampen mod ISIL. Tyrkiet må udvise tilbageholdenhed, skriver han på Twitter.

Han skriver endvidere, at han er dybt bekymret over militæroperationen, og at Danmark er i tæt kontakt med allierede om sagen.