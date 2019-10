Forsvarsminister vil drøfte tysk forslag om indsats i Syrien

Det er interessant, at Tysklands forsvarsminister, Annegret Kramp-Karrenbauer, opfordrer til, at der skal sendes en europæisk styrke til det nordlige Syrien. Den skal garantere en sikkerhedszone ved grænsen til Tyrkiet.

Men endnu er det for tidligt at sige, om og i hvilket omfang Danmark kunne tænkes at støtte en sådan mission.

Det siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).

- Det er endnu meget ukonkret, og derfor ser jeg frem til at finde ud af, hvad de forestiller sig nærmere i forhold til mandatramme, indsættelsesområde og tidshorisont.

- Det er væsentlige detaljer, som selvfølgelig skal være på plads, inden vi kan forholde os konkret til det, siger hun.

Annegret Kramp-Karrenbauer har allerede afstemt sin idé med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og har taget kontakt til nogle vestlige allierede lande, skriver nyhedsbureauet dpa.

Den tyske forbundsdag skal dog sige god for, at tyske tropper skal indsættes, understreger Annegret Kramp-Karrenbauer.

Tyrkiet iværksatte for få uger siden en offensiv i det nordlige Syrien, hvilket er blevet bredt kritiseret af den vestlige verden.

Målet var at nedkæmpe kurdiske militser langs grænsen. Tyrkiet vil etablere et op mod 40 kilometer bredt bælte på Syriens nordøstlige grænse.

Den tyske forsvarsminister siger, at hun vil søge støtte, når hun torsdag og fredag deltager i Natos forsvarsministermøde i Bruxelles.

Trine Bramsen ser frem til at tale om udfordringerne i Syrien ved mødet i Bruxelles.

- Jeg mener, der både er relevante og interessante tanker i det tyske forslag, siger forsvarsministeren.

Trine Bramsen nævner blandt andet, at der stadig er udfordringer med Islamisk Stat i området.

- Der er stadig terrorister og mennesker, som ikke vil demokrati, og som er villige til at begå brutale overgreb. Vi bliver nødt til at forholde os til, at den udfordring stadig består, og den kamp er Danmark en del af.

- Det er også derfor, vi både er til stede i Afghanistan og Irak. Og det er selvfølgelig med de briller, at vi forholder os til, hvad der sker i Syrien, siger hun.

Hos Venstre ser udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen positivt på den tyske idé.

- Rigtig spændende forslag fra Tyskland om en europæisk styrke til Syrien, som vil kunne sikre freden mellem Tyrkiet og de kurdiske styrker.

- Jeg forventer, vi får en grundig orientering fra regeringen om det på nævnsmødet i morgen, og om Danmark er blevet inviteret til at deltage, skriver han på Twitter.

Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget mødes onsdag.

Dansk Folkeparti ønsker ikke at sende danske tropper til Syrien.

- Det bliver et klart nej fra Dansk Folkepartis side. Vi kan ikke se, at vi har noget at gøre i det område, siger forsvarsordfører Bent Bøgsted (DF).