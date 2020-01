Forsvarsminister er åben for at styrke Nato-mission i Irak

Danmark er klar til at påtage sig et større ansvar i Irak i forbindelse med, at vi i slutningen af året overtager ledelsen af Natos træningsmission, der består af i alt 500 mand, som træner irakere til at stå for egen sikkerhed.

Det siger forsvarsminister Trine Bramsen (S), forud for at hun tirsdag rejser til Bruxelles for at mødes med Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, og forsvarsminister Harjit Sajjan fra Canada, der i dag leder missionen.

- Vi skal dels drøfte overgangen fra Canada til Danmark, men der er også et ønske fra USA og Natos side om, at træningsindsatsen udvides, så den bliver endnu større, end den er i dag.

- De drøftelser tager vi hul på med mødet. Det er for klart at signalere, at opgaven i Irak med kampen mod Isil (den militante bevægelse Islamisk Stat, red.) ikke er slut endnu, siger Trine Bramsen.

USA har anmodet Nato om at øge sin tilstedeværelse i Irak for at "forebygge konflikt og sikre fred", som præsident Donald Trump sagde i sidste uge.

Det er den transatlantiske forsvarsalliance Nato og Danmark åben overfor.

Danmark skal lede missionen fra udgangen af i år og frem til midten af 2022. I alt sendes omkring 213 danske soldater til Irak for at lede og støtte missionen. Næsten lige så mange trækkes dog hjem.

Trine Bramsen forudser, at det vil betyde flere soldater, der skal uddanne flere irakere, men ikke nødvendigvis flere danske soldater. I stedet er det ledelsesmæssigt en større opgave.

- Vi overtager lederskabet, og det giver os en nøglerolle set fra dansk forsvars side. Vi er positive i forhold til at udvide indsatsen. Det vil betyde, at flere lande skal samarbejde om det, siger forsvarsministeren.

I sidste uge blev Al-Assad-basen, hvor danske soldater samt andre befinder sig, bombet af Iran i et gengældelsesangreb rettet mod USA. Ingen kom til skade, men omkring 100 danske soldater blev efterfølgende transporteret til Kuwait for deres sikkerheds skyld.

Trine Bramsen kan ikke sige noget om, hvornår soldaterne vender tilbage.

De irakere, Danmark vil træne, er udstationeret grundet uroen, og det vil tage en uge, fra de bliver kaldt tilbage, til de er tilbage på basen.

- Når de begynder at vende tilbage fra deres poster, kan vi genoptage deres træning, siger forsvarsministeren, om hvornår de danske soldater skal genoptage missionen.