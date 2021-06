Forsvarsminister: Vi skal være bedre rustede til cyberangreb

Der sker flere cyberangreb i Danmark, de er mere avancerede og forfinede, og derfor skal det danske cyberforsvar styrkes. Det skal blandt andet ske ved at oprette et nyt cyberhjemmeværn, som skal understøtte sikkerhedsarbejdet.

Det siger den danske forsvarsminister, Trine Bramsen (S), på et pressemøde i Industriens Hus onsdag eftermiddag.

Et cyberhjemmeværn skal være med til at understøtte sikkerhedsarbejdet og sikre, at der er nogle, som har kompetencerne til at afværge et cyberangreb.

Helt konkret ønsker regeringen at organisere borgere med en særlig evne eller interesse for it, så de kan hjælpe med cyberrelaterede opgaver i krisesituationer.

Med andre ord skal cyberhjemmeværnet være en måde at tiltrække og udnytte civile it-kompetencer på tværs af Danmark.

- Det her handler om, at der er meget få personer med højt specialiserede kompetencer på it-området i Danmark. Derfor er det vigtigt, at vi drager nytte af de mennesker, som har kompetencerne for samfundets skyld.

- Et cyberhjemmeværn vil styrke Danmarks robusthed, siger forsvarsminister Trine Bramsen.

På pressemødet præsenterer hun et udspil, hvor der skal sættes 500 millioner af til at styrke Center for Cybersikkerhed. Centeret er en national sikkerhedsmyndighed under Forsvarets Efterretningstjeneste.

- For vores sikkerhed og vores demokrati er vi nødt til at gøre noget over for cyberangreb. Cybertruslerne bliver ikke færre eller mindre komplekse i fremtiden. Derfor er det nødvendigt med et styrket dansk cyberforsvar, siger hun.

Regeringen ønsker også at investere i en permanent cyberværnepligt, en mere avanceret datahåndtering og styrket cybersikkerhed.

Cybertruslerne kan komme alle steder fra. Både fra lande og fra enkeltpersoner. Og cyberangrebene kan have store konsekvenser for både sikkerheden, økonomien og demokratiet i Danmark, siger Trine Bramsen.

- Danmark er et af verdens mest digitale lande. Det giver os mange fordele. Men det giver også nogle svagheder, hvis vores cyberværn ikke er godt og stærkt nok, siger hun.