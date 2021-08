Forsvarsminister: Usædvanligt mod gjorde evakuering mulig

Det var under kaotiske og voldsomme forhold, at et dansk Hercules-fly søndag aften kunne evakuere diplomater ud af lufthavnen i Afghanistans hovedstad, Kabul.

Efter Talibans hurtige magtovertagelse af Afghanistan er der panik i byens hovedstad.

Her har tusinder lokale søgt mod lufthavnen for at forsøge at komme ud af landet. Det var under de forhold, at Forsvaret søndag kunne gennemføre den første evakuering.

- Søndag aften kunne vi som en af de første nationer lande et Hercules-fly, der evakuerede norske og danske diplomater ud af Kabul. Det var et kritisk tidspunkt, hvor alt var kaos, siger Trine Bramsen og fortsætter:

- At det lykkedes at lande skyldes ikke mindst en usædvanligt dygtig og modig indsats af flypersonalet. Og fra de danske soldater, der beskyttede flyet på jorden og holdt situationen under kontrol.

Både Trine Bramsen, udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og statsminister Mette Frederiksen (S) understreger på pressemødet, at situationen i Afghanistan udviklede sig langt hurtigere, end man havde forventet.

Tidligere i år begyndte USA at trække sine sidste soldater ud af landet. Lynhurtigt begyndte Taliban at overtage provinser i landet. I de seneste uger har den militante bevægelse dag for dag nærmet sig Kabul.

Og den hurtige fremrykning - gjort lettere af den afghanske regeringshærs nært totale kapitulation - kastede grus i regeringens planer for evakuering af både personale og tidligere ansatte.

- Planen var længe at få ansatte, tolke og lokalt ansatte ud med civile fly. Det så længe ud til at være muligt.

- Men allerede lørdag besluttede vi at deployere et Hercules og et Challenger-fly til området for at være klar, hvis civil lufttransport ikke var mulig. Det endte meget hurtigt med at blive situationen, siger Trine Bramsen.