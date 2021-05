Forsvarschef vil forbyde uniformer ved visse demonstrationer

Soldat bar uniform til coronademo. Forsvarschef vil lave liste over, hvornår det er forbudt at bære uniform.

Forsvarschef vil gøre det muligt at forbyde militært ansatte at bære uniform ved visse arrangementer og aktiviteter.

Det viser et notat fra Forsvarskommandoen, som Berlingske har set.

Meldingen kommer, som følge af at nogle personer har været iklædt militæruniformer til demonstrationer arrangeret af gruppen Men In Black.

En, der har deltaget, er specialuddannet soldat fra Frømandskorpset. Han er reservist på rådighedskontrakt frem til 2023, skriver Berlingske.

Soldaten deltog 15. maj i en demonstration, hvor han iført Forsvarets nuværende uniform og en hue, der hører til Frømandskorpsets uniform. Manden var taler på Rådhuspladsen i København.

Som reglerne er i dag, er det kun muligt at forbyde soldater at bære deres uniform ved arrangementer, der direkte taler imod Forsvaret eller dansk forsvarspolitik, skriver avisen.

Det er derfor ikke strafbart for soldaten at have haft uniformen på ved demonstrationen, ligesom det heller ikke kan føre til disciplinærsager mod ham. Det fremgår af dokumenter, som Berlingske har fået af Forsvaret.

Men det kan blive ændret. Forsvarschefen, Flemming Lentfer, vil have en liste over, hvilke arrangementer og aktiviteter, hvor det er forbudt for militært ansatte at bære uniform. En liste, der skal kunne udvides.

Forsvarets Personalestyrelse mener, at Forsvaret kan begrænse brugen i ikke-tjenstligt øjemed "for eksempel med et udtrykkeligt forbud", uden det er i strid med ytringsfriheden, skriver avisen.

Forsvarets Auditørkorps har "afsluttet flere sager omkring deltagelse i Men In Black-demonstrationer med begrundelsen om, at der for nuværende ikke eksisterer hjemmel til straf", står der i et dokument fra forsvaret ifølge Berlingske.

Det står ikke klart, om de personer, der er tale om, stadig gjorde tjeneste i Forsvaret.