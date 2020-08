Forsvarschef Bjørn Bisserup mener, at sagen mod tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen har kastet skygger over Forsvarets arbejde. (Arkivfoto)

Forsvarschef om dom: Det har tæret på tilliden til Forsvaret

- Dagens dom har understreget alvorligheden i det, der er begået.

Det siger forsvarschef Bjørn Bisserup, efter at tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen mandag i Vestre Landsret i Viborg blev idømt tre måneders fængsel.

Dermed skærpede landsretten dommen fra byretten, hvor Hans-Christian Mathiesen blev idømt to måneders fængsel for magtmisbrug, pligtforsømmelse og videregivelse af fortrolige oplysninger.

- Det er en rigtig trist sag, der har belastet Forsvarets omdømme og ikke mindst ledelsens omdømme.

- Sagen har tæret på tilliden til Forsvaret, den har kastet en skygge over den store indsats, vores soldater og medarbejdere gør hver eneste dag, siger Bjørn Bisserup.

Mens byretten dømte Hans-Christian Mathiesen for magtmisbrug, så dømte landsretten ham kun for forsøg på magtmisbrug.

Landsretten kunne ikke med sikkerhed sige, at det alene var den tidligere hærchefs handlinger, der førte til, at hans kæreste blev optaget på en eftertragtet lederuddannelse, lød det fra retsformanden.

Hans-Christian Mathiesen blev fundet skyldig i at have forsøgt at misbruge sin stilling ved at have forsøgt at påvirke en oberst til at ansætte hærchefens kæreste i en ledig stilling som major.

Ligesom i byretten blev Hans-Christian Mathiesen frifundet for at have løjet for Bjørn Bisserup.

Hans-Christian Mathiesen blev også frifundet for grov pligtforsømmelse ved at have bedt sin sekretær og stabshjælper om at printe og tilskære nogle bryllupskort.

Landsretten fandt ikke, at der var tale om pligtforsømmelse af en sådan grovhed, at det var strafbart efter den militære straffelov.

Hans-Christian Mathiesen blev dog fundet skyldig i grov pligtforsømmelse og overtrædelse af sin tavshedspligt ved at have givet kæresten adgang til sin tjenstlige indbakke i Forsvarets e-mailsystem.

Det var tilbage i efteråret 2018, at Hans-Christian Mathiesen blev fritaget for tjeneste og hjemsendt med løn.

Han blev senere placeret i et midlertidigt stillingsnummer, indtil sagen mod ham var afsluttet.

Det er uvist, hvad der skal ske med Hans-Christian Mathiesens ansættelse.

- Det kan jeg ikke svare på. Det er Forsvarsministeriet, der er den ansættende myndighed, så det er dem, der tager stilling til, hvad der skal ske nu, siger Bjørn Bisserup.