Forsvarschef indtager skandaleramt ejendomsstyrelse

Han blev taget fra bestillingen efter det kom frem, at der er formodning om, at styrelsens midler er blevet misbrugt.

To medarbejdere er anklaget af politiet for svindel, efter at en revisionsrapport fra Rigsrevisionen har vist, at der nærmest har været frit spil for at svindel i Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse.

Rapporten har vist, at medarbejderne i styrelsen har kunnet bestille varer og tjenesteydelser, kvittere for modtagelsen og godkende betalingen for varerne og tjenesteydelserne

Ifølge Rigsrevisionen har styrelsen løjet for dem, da revisionen undersøgte sagen.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) mener ikke, at hun rettidigt er blevet orienteret om den svindel og kontrolsvigt, som Rigsrevisionen har afdækket.

Hun blev efter eget udsagn først orienteret om aftenen onsdag den 4. december og valgte at aflyse ellers planlagte besøg mandag og tirsdag i Grønland for at få klarhed i sagen.

I første omgang har hun valgt at frede sin departementschef, Thomas Ahrenkiel, der ellers formelt er ansvarlig for, hvad der foregår på departementets område.

Ministeriet oplyser også, at man har nedsat et rejsehold, der skal "undersøge de interne forhold i forbindelse med mulig svindel"

Rejseholdet får også deltagelse af chefen for ministeriets interne revision.