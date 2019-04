Forsvarschef anerkender at danske soldater er under pres

Meldingen kommer, efter at Berlingske søndag har beskrevet, at chefen for en af Forsvarets to brigader, brigadegeneral Henrik Lyhne, sidste år bad om at blive fritaget for at stille med en bataljon til Nato-beredskabet.

Hverdagen for soldaterne i Forsvaret er for en stor dels vedkommende for travl.

- Det er rigtigt, at soldaterne løber hurtigt i øjeblikket. Vi skal både løse opgaverne, uddanne soldater, og implementere nyt materiel.

- Så det er klart, at Forsvaret løber hurtigt, og derfor skal Forsvaret også blive større, hvis det skal blive ved. Men Forsvaret bliver også større med den forsvarsaftale, vi er i gang med at implementere, siger Bjørn Bisserup.

Henrik Lyhne, der er chef for hærens 1. Brigade, gik i 2018 til hærens øverste ledelse, Hærkommandoen, og anbefalede, at man frem til 2021 afstod fra at melde en bataljon på omkring 700 mand fra 1. Brigade til Nato-beredskabet.

Arbejdspresset er for stort, mener han.

- Soldaterne slider allerede for at få enderne til at mødes, og de løber generelt bare hurtigere. Det kan de ikke blive ved med, og fortsætter det, slider vi soldaterne op, siger Henrik Lyhne til Berlingske.

Hærkommandoen efterkom Henrik Lyhnes anmodning, og brigaden blev fritaget for at stille med soldater til Nato-beredskabet. Dermed undgik soldaterne flere internationale øvelser.

Til avisen kalder lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen sågar situationen for en "personelkrise".

Så langt mener forsvarschefen dog ikke, man kan gå.

- Jeg vil ikke gå så vidt som at kalde det en personelkrise. Kigger man på Forsvarets bemanding generelt, så ligger den i gennemsnit på over 90 procent. Samtidig har afgangen fra Forsvaret de sidste fire år faktisk været lavere end tidligere.

- Der er nogle områder, hvor vi er udfordret. Især inden for de tekniske områder som håndværkere, mekanikere og it-teknikere, er det svært for os at rekruttere. Men det er det også i resten af samfundet, siger Bjørn Bisserup.

Forsvarschefen understreger samtidig, at Danmark ikke havde lovet at stille med en bataljon fra 1. Brigade til Nato-beredskabet.

Der er altså ikke tale om, at Danmark har forpligtet sig til noget over for Nato, som Forsvaret ikke har kunnet indfri, forsikrer han.