Forsvarsadvokater mundhugges i retten i drabssag

To forsvarsadvokater røg onsdag formiddag verbalt i totterne på hinanden i Retten i Roskilde. Her er to mænd under anklage for at have planlagt og i juli sidste år at have udført drabet på 20-årige Nicoline Plintic Pedersen i Køge.

Dialogen mellem Rasmus Sølberg og Anders Riisager mindede således mere om et mundhuggeri mellem et ægtepar, som forsøger at finde vej på en kør selv-ferie, end saglige indlæg i en alvorlig retssag.

- Ti nu stille. I snakker hele tiden. Jeg kan ikke høre noget som helst, lød det først fra Anders Riisager, i forbindelse med at anklager Kirsten Waage Jensen skulle afspille en lydfil.

Efter et kort ophold i den iltre meningsudveksling, blev tonen igen bister fra Anders Riisager, som indtil for få måneder siden bestred et af de højeste embeder i anklagemyndigheden, nemlig stillingen som vicestatsadvokat i København.

- Jamen altså. Jeg kan ikke høre noget, lød det fra Riisager

Rasmus Sølberg svarede tilbage med sin lidt dybere stemme, der på tilhørerrækkerne omkring ti meter derfra fortonede sig til en mumlen. Herefter blev der fra begge parter både vrisset og hvislet "shhh!".

Den lidet joviale samtale mellem de to forsvarerkolleger kom i kølvandet på en tvist om, hvorvidt Kirsten Waage Jensen skulle afspille lydfilen fra retsmødets begyndelse, eller om det skulle ske på et senere tidspunkt.

Lydfilen er et uddrag af et telefonopkald som tidligere i sagen er blevet afspillet. Det er den ældste af de tiltalte, som foretog opkaldet, efter at han via Snapchat modtog et billede af en livløs Nicoline Plintic.

Den tiltalte ringede til politiet og fortalte om billedet. På det tidspunkt befandt han sig i Horsens. Drabet var sket i Køge. Anklagemyndigheden mener dog, at han også har del i drabet, fordi han angiveligt har instrueret sin medtiltalte i at begå det.

Lydklippet var en særlig utydelig del af opkaldet, hvor politiets teknikere har forsøgt at forbedre lydkvaliteten. Det var fra rettens tilhørerrækker umiddelbart ikke muligt at høre, hvad der blev sagt.

Den medtiltalte forklarede i sidste uge, da sagen begyndte, at det var et tæskehold på to mand, som dukkede op. Mens han selv gemte sig i haven, slog de to rockertyper Nicoline Plintic ihjel, fortalte han.

Anklagemyndigheden mener dog, at den forklaring er opdigtet. Det var den unge mand selv, som slog sin veninde ihjel, lyder påstanden.

Onsdag fortsætter afhøringen af den yngste tiltalte, som er anklaget for at have begået selve drabet. Den ældste tiltalte har meddelt, at han ikke vil afgive forklaring over for dommere og nævninger. Det er hans ret som tiltalt.