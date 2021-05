Forsvarets yngste chef fik sin sag for

Han er netop udnævnt som ny bestyrelsesformand for JP/Politikens Hus og tiltræder næste år, hvor han afløser Lars Munch. Lige nu er Peter Bartram næstformand i bestyrelsen.

Udnævnelsen har vakt debat. Akkurat som Bartram har oplevet det før i sin tid som forsvarschef, en post der blev kulminationen på en lang militærkarriere.

Bartram kom i Forsvaret som helt ung. I 1985 blev han premierløjtnant, i 2005 blev han oberst, dernæst brigadegeneral i 2008, og i 2012 blev han forsvarschef.

Da han blev udnævnt i en alder af 50 år, blev Peter Bartram den yngste forsvarschef nogensinde.

Han fik hurtigt nok at se til. Han brugte i tiden som forsvarschef blandt andet sit militære talent til ved etableringen af Arktisk Kommando og Specialoperationskommandoen.

Men han måtte også påtage sig den hårde tjans at stå i spidsen for Forsvaret i en tid med besparelser på knap tre milliarder.

I slutningen af tiden i Forsvaret kostede især én sag på troværdigheden.

Forsvarschefen fik i 2016 kritik fra Folketingets Ombudsmand, fordi han under et oplæg havde sagt, at ansatte kunne blive fyret for illoyale ytringer om Forsvaret på sociale medier.

- Det opfatter vi som en trussel over for de ansatte og deres grundlovssikrede ytringsfrihed. Det er meget kritisabelt, lød det fra ombudsmanden.

Ved sin udnævnelse i 2012 nævnte Bartram ellers, at det skulle være slut med lukkethed, og der skulle være en bedre dialog - både udadtil og indadtil, som han sagde til Jyllands-Posten.

Men kritikere påpegede, at sagen var et eksempel på det direkte modsatte. Peter Bartram endte med at beklage.

Han forlod Forsvaret i starten af 2017. Her lød det fra flere faglige foreninger på det militære område, at Peter Bartram ikke havde haft det nemt, men at han havde været en god samarbejdspartner.

Han har siden helliget sig bestyrelsesarbejde. Det munder altså nu ud i, at han skal stå i spidsen for et landets største mediehuse.