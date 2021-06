Forsvarets Efterretningstjeneste hjemsender chef

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har i hemmelighed hjemsendt endnu en ledende ansat, skriver Politiken.

Hjemsendelsen sker som følge af sagen om et omstridt samarbejde med NSA, der er USA's overvågningstjeneste. NSA har ifølge DR aflyttet forskellige statsledere, herunder Tysklands kansler, Angela Merkel, gennem danske internetkabler.

Ifølge Politiken skal medarbejderen, der er kommandørkaptajn og chef for FE's interne sikkerhed, være mistænkt for at have begået dokumentfalskneri for at dække over sin egen rolle i sagen.

En yngre it-ansat foretog mod reglerne skjulte lydoptagelser af chefer og andre ansatte. Den yngre it-ansatte er nu kendt som sagens whistleblower og forlod i 2018 FE.

Omkring 2017 fortalte den yngre it-medarbejder kommandørkaptajnen, at han optog samtaler. Den nu hjemsendte chef reagerede ikke på det, selv om optagelserne var i strid mod reglerne, skriver Politiken.

Optagelserne blev i november 2019 overdraget til FE's øverste ledelse og fik opmærksomhed hos ministre, topembedsmænd og den øverste ledelse i FE.

Flere kilder beretter til Politiken, at den nu hjemsendte chef tilsyneladende har fabrikeret en mail, der skulle give indtryk af, at han havde advaret sine overordnede om optagelserne, før nyheden kom ud. Angiveligt skulle han have tilbagedateret en mail for at tørre ansvaret over på sin overordnede.

Sagen ligger nu hos den militære anklagemyndighed, Forsvarsministeriets Auditørkorps.

Auditør Claus Risbjerg vil ikke udtale sig om sagens nærmere indhold, men han bekræfter, at der er en sag.

- Vi har modtaget en anmeldelse mod en ansat i Forsvarets Efterretningstjeneste for dokumentfalsk, siger han til Politiken.

Politiken har forgæves forsøgt at få en kommentar fra den hjemsendte chef.

I alt fem statsansatte er fritaget fra tjeneste som følge af sagen.