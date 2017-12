Forsvaret tilbageholder papirer for irakere i tortursag

23 irakere fører sag mod Forsvarsministeriet, fordi de blev tilbageholdt under Operation Green Desert i det sydlige Irak i november 2004. Danske soldater deltog i operationen og er ansvarlige for, hvad der overgik de tilfangetagne i et fængsel i Basra, hævdes det.

Men det kniber med at få adgang til alle papirer. Blot 30 ud af cirka 1600 udvalgte dokumenter er det blevet til. I retsmødet læser Christian F. Jensen højt af titlerne på en række ikkefremlagte dokumenter.

"Mishandling af krigsfanger i irakiske fængsler", "Oplysninger om tilbageholdte i Irak", "Baggrundsnotits vedr. tilbageholdte i Irak" og "Mulig sag om tortur i Irak" er nogle af eksemplerne.

- Listerne viser, at der er mange dokumenter, som efter sagsøgernes opfattelse burde, kunne og skulle fremlægges, fordi de kan have betydning for sagen, siger Christian F. Jensen.

Forsvarsministeriets repræsentant, advokat Peter Biering, afviser dog, at landsrettens kendelse ikke er blevet efterlevet.

- Det er ikke en menu, man bare kan bestille fra. Dette er ikke en kommissionsundersøgelse, siger advokaten.

Særligt en britisk rapport om Operation Green Desert med mange sorte overstregninger klager irakernes advokater over. Peter Biering forklarer, at det er de britiske myndigheder, der har foretaget overstregninger - og at han har fremlagt det, han har modtaget fra Forsvarsministeriet.

Imidlertid er advokat Christian Harlang, der ligesom advokat Jensen repræsenterer irakerne, skeptisk. Han vil vide, om Forsvarsministeriet har fået en "ren" version af rapporten. Peter Biering henholder sig til sit svar og gentager, at han har fremlagt det, han har modtaget.

I et hjørne af retssalen er der opsat et glasbur. Her skal tolke sidde, når irakerne møder op for at afgive forklaring. Men det er usikkert, om og hvornår 19 af sagsøgerne rejser til København.

Én af de 23 har asyl i Danmark, én er afgået ved døden, og yderligere to har frabedt sig fri proces. De 19 får betalt rejsen og hotel i tre døgn, men det er ikke nok, mener advokat Harlang.

Muligvis vil han bede landsretten om at omgøre en tidligere beslutning om dækning af udgifter.