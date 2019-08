Forsvaret stritter hærchef sigtet for nepotisme ud

Det er opsigtsvækkende, fordi Forsvarsministeriets Auditørkorps endnu ikke er færdig med at undersøge den sag om nepotisme, der fik forsvarschef Bjørn Bisserup til at fritage hærchefen midlertidigt for tjeneste, mens undersøgelsen pågår.

- Vi har brug for, at der er ro om Hærens ledelse, for vi er i gang med at implementere det nye forsvarsforlig, der betyder rigtig mange ændringer i Hæren, siger Bjørn Bisserup.

H.C. Mathiesen har været hjemsendt siden oktober, og han er formelt sigtet for at have misbrugt sin stilling til at fremme sin kærestes karriere i Hæren.

Den nu tidligere hærchef bliver i første omgang ikke sparket helt ud, men henvises til et midlertidigt stillingsnummer i Forsvarskommandoen, indtil auditørerne har besluttet, om der skal føres en sag mod ham eller ej.

Det er uvist, hvornår den undersøgelse bliver færdig.

Spørgsmål: Hvad gør I, hvis han ender med at blive renset?

- Jeg vil ikke spekulere i, hvad vi gør, når den sag på et tidspunkt er slut. Men det er jo normalt i Forsvaret, at man har et job i en årrække, og det har Hans-Christian Mathiesen jo haft, siger Bjørn Bisserup.

Spørgsmål: Kan der blive tale om, at han så kan genindtræde som hærchef?

- Nej, det kan jeg ikke se for mig.

Per 1. september hedder den nye hærchef derfor Michael Lollesgaard.

58-årige Lollesgaard er en erfaren generalmajor, der netop er vendt hjem fra Yemen, hvor han har været chef for FN's mission i det borgerkrigshærgede land.

Før det var han chef for Danmarks militære repræsentation i Nato, og han har også været leder af FN's meget farlige Minusma-mission i Mali.

- Michael er med sin store erfaring den helt rigtige til at stå i spidsen for Hæren.

- Jeg har fuld tillid til, at han har præcis de kompetencer, der skal til for at løse de opgaver, der venter Hæren med det nye forsvarsforlig, siger Bjørn Bisserup.

Ud over at H.C. Mathiesen ryger ud til fordel for Lollesgaard, betyder rokaden farvel til den hidtidige nummer to i Forsvaret, viceforsvarschef og generalløjtnant Max Arthur Lund Thorsø Nielsen - kaldet MALT.

Han har søgt og fået Lollesgaards gamle job som chef for Danmarks militære repræsentation i Nato.

Den ledige stilling som viceforsvarschef skal ifølge Forsvaret inden længe slås op.