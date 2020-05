Danske soldater er ved at være færdige med at pakke sammen og forlade al-Asad-basen i Irak. Fra slutningen af året vender de tilbage til Irak for at overtage ledelsen af Natos træningsmission i hovedstaden Bagdad.

Forsvaret skal på ny og farlig Irak-mission

Et politisk flertal gør klar til at sende op til 285 soldater til Bagdad senere i år. Her vil truslerne stå i kø, vurderer ny efterretningsrapport.

Her behandler politikerne beslutningsforslag B 159, der skal give Forsvaret grønt lys til at overtage ansvaret for Natos træningsmission i Irak.

Danmarks militære tilstedeværelse i Irak står til at få et kraftigt nøk opad, når Folketingets Forsvarsudvalg tirsdag sætter sig sammen.

