Forsvaret sender flere medarbejdere hjem

Efter regeringen besluttede at alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner i samfundet, skal sendes hjem, har Forsvaret besluttet at følge trop.

Det skriver Forsvaret i en meddelelse.

- Den kommende tid bliver alvorlig. Det stiller krav om sammenhold og samfundsansvar. Det gælder også i Forsvaret. Derfor er mange af vores ansatte i ikke kritiske funktioner blevet sendt hjem.

- Når det er sagt, er Forsvaret helt afgørende for at opretholde et sikkert Danmark. Derfor skal de særligt vigtige opgaver selvfølgelig fortsat løses - og det vil de blive, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) i meddelelsen.

Der er blandt andet tale om elever på Forsvarets uddannelser og de fleste værnepligtige. Værnepligtige, der bevogter de kongelige slotte, hjemsendes ikke.

De medarbejdere, der kan arbejde hjemmefra, skal gøre det så vidt, det er muligt, lyder det i meddelelsen.

- Det er tale om en alvorlig situation, der kræver vidtgående foranstaltninger. Samtidig skal Forsvaret passe på Danmark og fortsat løse de internationale opgaver, siger forsvarschef Bjørn Bisserup i meddelelsen.

Forsvaret vil stadig løse suverænitetsopgaver i hele rigsfællesskabet. Det betyder, at overvågningsopgaver i luftrummet og i de hjemlige farvande fortsat vil blive opretholdt. Tilsvarende opgaver ved Færøerne og Grønland opretholdes.

Forsvaret kommer stadig til at hjælpe med bevogtningsopgaver, støtte til politiet i eftersøgnings- og redningsopgaver og ambulanceflyvninger.

Møder, rejser, kurser, uddannelser og øvelser indstilles ligeledes i det omfang, det kan lade sig gøre.