Forsvaret inddrager udsendte soldaters orlov

Udsendte danske soldater får ikke lov at komme hjem til Danmark på orlov i den nærmeste fremtid.

Det sker for at forhindre, at det smitsomme coronavirus spreder sig i de danske forsvarsmissioner rundt omkring i Verden.

Således har Forsvaret inddraget al orlov for udsendte soldater foreløbig indtil den 30. marts.

Det betyder, at udsendte danske soldater, der ellers har ville taget orlov fra den mission, de er på, i stedet må blive i de lande, hvor de er på mission.

- Vi har stor forståelse for, at soldater og deres pårørende er skuffede over at få aflyst ferieplaner og udskudt samvær, siger oberst Jens Lønborg, der er chef for Forsvarskommandoens Operationsafdeling i en pressemeddelelse.

Forsvaret har endnu ikke oplevet smittetilfælde på deres missioner i udlandet.

De vurderer dog, at der er for stor risiko forbundet med at lade soldater vende tilbage til missioner i udlandet fra Danmark.

Forsvaret suspenderer desuden al øvrig rejseaktivitet, der ikke anses som strengt nødvendig for løsning af forsvarets opgaver.

827 personer i Danmark er smittet med coronavirusset. Ingen er endnu døde af Covid19, som er sygdommen, man får af virusset.

På europæisk plan er 28.297 smittede og 1191 døde. Mange af dem er i Italien, hvor det europæiske udbrud for alvor startede i den norditalienske region Lombardiet.

Ved middagstid lukkede de danske grænser for alle udlændinge, der ikke har et anerkendelsesværdigt formål med indrejse.

Det kan for eksempel være, hvis man bor i Danmark, eller hvis man er i midten af et behandlingsforløb i Danmark.

De nye indrejserestriktioner varer foreløbigt de næste fire uger.