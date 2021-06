Forsvaret forbyder uniformer ved demonstrationer

Ønsker man at bære uniform uden for tjeneste og i private sammenhæng skal man nu have samtykke fra Forsvaret.

Forsvaret forbyder ansatte at bære uniform ved demonstrationer, deltagelse i politiske debatter og i forbindelse med arbejde for anden arbejdsgiver.

De nye regler kommer i kølvandet på, at nogle personer har været iklædt militæruniformer til demonstrationer arrangeret af gruppen Men In Black.

Det har skabt en "intern og ekstern debat om brugen af Forsvarets uniformer i forbindelse med ikketjenstlige aktiviteter", skriver Forsvaret.

Forsvarschef Flemming Lentfer siger i pressemeddelelsen, at "der aldrig skal herske tvivl om, hvornår vi repræsenterer Forsvaret, og hvornår vi agerer som private borgere".

- Det er derfor min opfattelse, at vi i Forsvaret må indskærpe over for samtlige uniformsbærende medarbejdere, at det ikke er foreneligt med Forsvarets værdier at bære uniform ved arrangementer eller debatter, der ikke er forenelige med Forsvarets værdier.

- Det er vigtigt at understrege, at når vi begrænser anvendelsen af Forsvarets uniformer uden for tjenesten, så handler det om at beskytte Forsvarets omdømme og upartiskhed. Det handler således ikke om at gribe ind i ansattes ytrings- eller forsamlingsfrihed, siger Flemming Lentfer.

Til Berlingske bekræfter Lentfer, at de nye regler betyder, at man ikke længere må bære uniform ved Men In Black-demonstrationer.

De nye regler gælder for alle militæransatte, der er aktive i Forsvaret.

Ud over uniformer gælder reglerne også insignier og emblemer.