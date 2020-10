Forsvaret betalte dronningens hjemrejse fra ferie i Norge

Forsvaret har betalt for at flyve dronning Margrethe hjem fra en privat vinterferie i Norge i marts. Og det kan være i strid med reglerne.

9. marts anmodede dronningens såkaldte adjudantstab - et bindeled mellem Forsvaret og kongehuset - Forsvaret om at hente Margrethe og hendes nærmeste i hoffet hjem fra Norge tre dage senere 12. marts.

Den 11. marts lukkede statsminister Mette Frederiksen (S) Danmark delvist ned på grund af coronaepidemien.

Forsvaret endte med at leje et fly for at få dronning Margrethe hjem fra Norge. Og regningen for hele proceduren er endt hos Forsvaret.

Det kan være i strid med reglerne. Dronningen kan kun sende regningen videre til Forsvaret, når rejsen er i forbindelse med et officielt arrangement. Det fremgår af Finansloven.

Og ifølge Frederik Waage, der er professor med speciale i forfatningsret ved Syddansk Universitet, kan man ikke kalde dronning Margrethes private vinterferie i Norge for et officielt arrangement. Det siger han til Ekstra Bladet.

Hverken Statsministeriet, Forsvarsministeriet eller kongehuset har svaret på Ekstra Bladets spørgsmål om, hvilket officielt arrangement dronningen blev fløjet hjem fra, siden regningen er endt hos Forsvaret.

Frederik Waage mener, at Forsvarsministeriet bør forklare, hvilket officielt arrangement rejsen er i forbindelse med.

- Hvis der ikke er et officielt arrangement, har jeg svært ved at se, at udgiften kan afholdes over finansloven, siger han til Ekstra Bladet.

- Der er intet problem i, at statskassen betaler den her regning. Men i så fald skulle man efterfølgende have forelagt sagen for Finansudvalget, der i et aktstykke må godkende, at Forsvaret betaler, siger han.