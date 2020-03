Forsvarere i dansk våbensag ser kritisk på amerikanske agenter

Det varsler et par af forsvarerne for de fem tiltalte i sagen, som skal behandles af Retten i Horsens.

- Det er ret betænkeligt, den måde man har efterforsket på, siger advokat Brian Werner Lassen.

Sagen er blevet indledt af efterforskere i Homeland Security Investigations. På internettets mørke sider, "Dark Web", har de angiveligt tilbudt at sælge våben. To mænd med forbindelse til Sverige reagerede. Og forhandlingerne udviklede sig senere til to hændelser, der indgår i den tiltale, som den danske anklagemyndighed netop rejst.

I Vamdrup kvitterede en person i juli sidste år for en postpakke med 20 skydevåben, som politiet dog forinden havde gjort ikke-funktionsdygtige.

Og på rastepladsen Ejer Bavnehøj Vest mødte to andre personer ifølge anklageskriftet op for at modtage yderligere 25 skydevåben.

Her spillede to politifolk i en varevogn rollen som sælgere. Af anklageskriftet fremgår ikke deres baggrund. Flere gange tidligere har PET-betjente optrådt som agenter.

I USA må myndighederne gerne lave lokkedue-aktioner og på den måde afsløre, om personer er villige til at begå forbrydelser.

I Danmark er reglerne mere restriktive. Her er det ulovligt for politiets agenter at overtale eller presse en mistænkt til at begå lovovertrædelser, som de ellers ikke ville kaste sig ud i. Også at forøge grovheden af en forbrydelse er ifølge dansk ret forbudt.

En anden forsvarer i sagen, advokat Michael Juul Eriksen, har tidligere beskæftiget sig med andre danske sager, som amerikanske politimyndigheder har indledt ved brug af agenter.

- Reglerne i USA er langt mere vidtgående end i Danmark, og det er noget, vi vil interessere os for i denne sag, siger han.

I tidligere sager har det vist sig svært at få udleveret materiale fra USA, tilføjer advokaten.

To af de nu tiltalte blev anholdt i Göteborg, har dansk politi oplyst. Samtlige fem, hvoraf tre er serbiske statsborgere og en har rumænsk pas, har tilknytning til Sverige.

I den kommende sag vil anklagemyndigheden i øvrigt forsøge at sprænge straframmen for de to påståede hovedmænd. Det giver mulighed for fængsel op til 12 år, hedder det i en pressemeddelelse fredag fra Østjyllands Politi.

Retten i Horsens indleder sagen i november, og dommen ventes i december. Fredag har Retten i Horsens besluttet, at de fem skal være varetægtsfængslet frem til dom, oplyser anklager Signe Gråkjær.