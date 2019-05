Forsvarere: Mangel på tolke krænker menneskerettigheder

I en ny ordning med tolke for myndigheder på Justitsministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets område er det et privat firma, som har overtaget ansvaret.

EasyTranslate A/S skal sørge for, at tolke kommer frem til domstolene og til møder i eksempel Flygtningenævnet.

Det er Rigspolitiet, som har overladt opgaven til firmaet. Men inden overtagelsen 1. april blev det ikke aftalt, hvordan der skal skaffes tolke, når fremmedsprogede personer er sigtet i straffesager og skal tale med deres forsvarere.

Forsinkelsen ved retsmøder opstår, fordi forsvarerne ikke længere har mulighed for på forhånd at forberede sig ved at tale med deres klienter. Derfor må samtalerne nu afvikles i forbindelse med retsmøderne, skriver forsvarernes formand, Kristian Mølgaard, til justitsministeren.

Han har - for anden gang - bedt ministeren om at suspendere den nye ordning.

- Adgang til ukontrolleret kontakt med forsvarer er en essentiel menneskerettighed, skriver Kristian Mølgaard.

Han mener, at der er tale om en "meget alvorlig krænkelse af basale menneskerettigheder, hvilket selvsagt er en retsstilling, som øjeblikkeligt må bringes til ophør."

I øvrigt nævner forsvarernes formand, at EasyTranslate har oplyst, at man ikke har kapacitet til at løfte opgaven.

Rigspolitiets udbud har betydet, at tolke oplever en væsentlig lønnedgang. Mange har derfor sagt, at de ikke vil stille sig til rådighed for firmaet. Modstanden er med til at skabe problemer.

Tidligere har det været fremme, at Københavns Politi blev nødt til at løslade en georgisk mand, der var blevet anholdt for butikstyveri. Årsagen var, at EasyTranslate ikke kunne skaffe en tolk.

Flere advokater fortæller om episoder, hvor tolke udebliver fra retsmøder. Men i svaret til Folketinget forleden understreger Rigspolitiet, at der også i det gamle system var tolke, som udeblev.