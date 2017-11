Forsvarer om bandeleder: Min klient er ikke alment farlig

- Forvaring skal sikre almenvellet mod at lide overlast. Det skal sikres, at Danny ikke overfalder nogen igen. Men i den her sag er ingen af de involverede tilfældige.

Selv om det er Retslægerådets vurdering, at den 51-årige bandeleder Danny Abdalla kan idømmes en forvaringsdom, mener hans forsvarer, at retten skal se bort fra den anbefaling.

- Derfor er han efter min opfattelse ikke alment farlig. Uanset hvad Retslægerådet skriver, er han ikke farlig for almenvellet, siger forsvarer Rasmus Amandusson mandag ved Retten i Holstebro.

Danny Abdalla hævder, at han er leder af den jyske bande Den Internationale Klub. Han er tiltalt for blandt andet voldtægt, skyderier og afpresning.

Abdalla skal ifølge anklageskriftet blandt andet have grebet fat om ekskærestens hals og fastholdt hendes arme og ben for at tiltvinge sig sex med hende, mens hun grædende skubbede imod.

En lignende voldtægt skal være gået ud over ekskærestens veninde.

Han er desuden også anklaget for et narkoforhold, afpresning og våbenbesiddelse.

Han erkender få af forholdene, men nægter blandt andet voldtægtsanklagerne.

Det er specialanklager Lise Hebsgaard, der kræver, at den tiltalte idømmes forvaring.

Retslægerådet er kendt som den øverste lægefaglige myndighed herhjemme. Det er dog ikke ren automatik, at domstolene lytter blindt til rådets anbefalinger.

Det så man senest mandag, hvor en 17-årig pige fra Kundby blev idømt otte års fængsel ved Østre Landsret for terrorplaner, på trods af at Retslægerådet anbefalede, at hun skulle idømmes forvaring.

Hvis Abdalla bliver kendt skyldig, mener hans forsvarer, at en fængselsstraf på ti år er rimelig.

Den libanesiske Abdalla er to gange tidligere idømt fængselsstraffe og udvisning af landet.

Men på grund af en angivelig dødsdom i hjemlandet Libanon kan udvisningen ikke effektueres.

Abdalla lever således på tålt ophold i Danmark, hvor han dagligt skal melde sig hos myndighederne. Det sker dog helt automatisk i øjeblikket, mens han sidder varetægtsfængslet.

Der er afsat 15 retsdage til sagen.