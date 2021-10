Indien vil have udleveret danskeren Niels Holck, der i 1995 var med til at smide fire ton våben over indisk delstat Vestbengalen, som bevægelsen Ananda Marga skulle bruge i kamp mod delstatens styrker. (Arkivfoto)

Forsvarer kræver tidsfrist på afgørelse i Niels Holck-sag

Efter næsten fem år bør Rigsadvokaten nu komme med en afgørelse i sagen om danskeren Niels Holck, der gennem en årrække har været centrum for en diplomatisk strid mellem Indien og Danmark.

Sådan lyder det i et brev fra Niels Holcks advokat, Jonas Christoffersen, som mandag lander hos Retten i Hillerød. Det skriver Politiken.

Indien begærede senest om udlevering i 2016, og det har rigsadvokat Jan Reckendorff tygget på lige siden.

Jonas Christoffersen mener ikke, at Jan Reckendorff er objektiv i sin vurdering af, om Niels Holck skal udleveres til Indien.

- Havde han kunnet sige ja, havde han for længst gjort det. Man prøver at finde ud af, om man kan få vilkår i Indien, som gør, at man kan udlevere.

- Ellers kunne man jo bare have sagt nej, idet grundlaget for udlevering tydeligvis fortsat ikke er til stede. Det ser ud, som om man ønsker at udlevere, anderledes er det svært at se det, siger Jonas Christoffersen til Politiken.

Han vil bede retten om en tidsfrist på tre måneder til at komme med en afgørelse i sagen.

Jan Reckendorff vil ikke svare på anklagen, fordi sagen er under behandling, oplyser han til Politiken.

Indien vil retsforfølge Niels Holck, fordi han i 1995 stod i spidsen for at smide fire ton våben fra et fly over den indiske delstat Vestbengalen.

Våbnene skulle gå til bevægelsen Ananda Marga i deres kamp mod delstatens styrker.

Aktionen blev opdaget, men det lykkedes Niels Holck at flygte til Danmark. Indien har siden 2002 forsøgt at få ham udleveret.

I 2009 sagde daværende justitsminister Lars Barfoed (K) ja, men domstolene sagde nej ad to omgange.

De følte sig ikke overbevist om, at Niels Holck kunne sikres mod tortur.

I gennem en årrække har forholdet mellem Danmark og Indien været koldt på grund af sagen, men de seneste år er der blødt op.

Politiken afslørede i februar 2019, at et egentlig forhandlingsforløb mellem indiske myndigheder og rigsadvokaten tog fart i 2018.

I starten af oktober var statsminister Mette Frederiksen (S) på statsbesøg i Indien, hvor hun mødte premierminister Narendra Modi.