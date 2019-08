Forsvarer i terrorsag: Giv Tommy en medalje

Terrorparagrafferne blev i 2016 udvidet, så det også blev strafbart at opholde sig i bestemte konfliktfyldte områder i Syrien og Irak.

Den nye lov var et led i "den hårde linje over for terror", proklamerede den daværende justitsminister Søren Pind (V). Den eneste, der hidtil er blevet stillet for retten, er den nu 41-årige Mørck, der tidligere har været værnepligtig i Livgarden og aktiv i Alternativet.

Cirka 25 gange krydsede han ind i en forbudt zone nær Raqqa. Sammen med soldater fra den kurdiske milits YPG kæmpede han mod Islamisk Stat.

Disse handlinger har først i byretten i Aarhus og derefter i Vestre Landsret givet ubetinget fængsel i seks måneder. Sidste station er nu Højesteret. Og forsvareren beder tirsdag om frifindelse.

Folketinget havde slet ikke til hensigt at ramme folk som Mørck, lyder det.

- Ligesom en person ikke skal straffes for at bryde ind i en brændende hus og redde et barn, skal min klient heller ikke straffes. Ovenikøbet burde han have fået en tapperhedsmedalje, siger Bjørn Elmquist.

Han mener også, at Tommy Mørck var i god tro. For i 2016 sagde Danmarks udenrigsminister, at han ønskede at samarbejde med de kurdere, der bekæmper Islamisk Stat.

Men anklageren, rigsadvokat Jan Rechendorff, afviser al snak om god tro eller om det juridiske begreb "materiel atypicitet". For eksempel har Tommy Mørck selv sagt, at det strejfede ham, at rejsen kunne være ulovlig.

- Det er uden betydning, med hvilket motiv indrejse sker. Alle indrejser er kriminaliseret, siger Jan Rechendorff.

I foråret har Justitsministeriet bestemt, at al-Raqqa distriktet, hvor Tommy Mørck befandt sig, ikke længere er omfattet af loven. I dag kan danske statsborgere altså lovligt opholde sig i området, står der i en bekendtgørelse.

- Det er en afkriminalisering på grund af ydre forhold i Syrien, og det har ikke betydning for strafværdigheden af tiltaltes handlinger, siger Jan Rechendorff.

Forsvareren har den stik modsatte opfattelse.

I sit indlæg nævner rigsadvokaten, at et andet argument for loven er, at folk kan vende hjem til Danmark i en farlig og radikaliseret udgave. Til magasinet Rolling Stone har Tommy Mørck fortalt, at han affyrede et våben og fandt det nødvendigt.

- Han har altså styrket sin mentale parathed til at anvende våben, hævder anklageren.

Den tiltalte får det sidste ord. Iført et gråt jakkesæt træder den slanke mand frem mod de syv dommere og siger, at han ikke vil acceptere en dom til samfundstjeneste. Sagen er politisk.

- Det er absurd, at en stat skal diktere sine borgere, hvor de kan rejse hen. Det er symbollovgivning. Det er mig, der står her, og ikke en af dem, den var tiltænkt, fastslår han.

- Tak for ordet - og god arbejdslyst!

Dommen afsiges 27. august.