Forsvarer i sag om terror: Stop hysteriet

Her skal en dommer afgøre, om der er grundlag for at varetægtsfængsle fire mænd og en kvinde, der sigtes for netop at finansiere og at forsøge at skaffe sig pistoler og lyddæmpere.

Der er behov for at afdramatisere en sag om våben til terror, siger en forsvarer fredag morgen i Københavns Byret.

Politiet mener, at de var ved at forberede en terrorhandling, og anholdelserne onsdag medførte øjeblikkeligt en stribe kommentarer fra politikere på Christiansborg.

Advokat Jakob Lund Poulsen siger i retsmødet, at man bør dæmpe "hysteriet" i dele af pressen og hos nogle politikere.

Et middel til at få en mere afbalanceret omtale af sagen vil være åbne døre, når anklager og forsvarere skal holde deres indlæg om varetægtsfængsling eller ej, mener han.

- Der er behov for en saglig og nøgtern oplysning om sagen, lyder hans appel til dommer Lone Molsted.

Men hun holder fast i sin tidligere beslutning om lukkede døre. Hun indledte retsmødet ved middagstid torsdag, og man blev ved i 11 timer.

Fredag morgen er det genoptaget. Her træffer hun beslutning om dørlukning uden forinden at høre pressens repræsentanter, som har ret til at udtale sig.

Dommeren støtter anklageren i, at efterforskningen muligvis kan blive skadet af åbenhed.

Jakob Lund Poulsen og andre forsvarere ser anderledes på sagen.

- Med åbne døre vil der ikke blive afsløret efterforskningsmetoder, der ikke allerede er kendte, eller som er reguleret af retsplejeloven, bemærker forsvareren.

En anden forsvarer, Eigil Strand, siger, at ingens sikkerhed vil blive bragt i fare ved åbenhed om sagen.

Ved en storstilet aktion onsdag blev 21 mennesker anholdt flere steder i landet. Bagefter holdt PET og Københavns Politi et få minutter langt pressemøde, hvor en operativ chef i PET blandt andet sagde, at man ikke burde lade sig kue af terror. Senere fulgte en række politikere op.

Kun otte af de mange anholdte blev krævet varetægtsfængslet i grundlovsforhør torsdag i Københavns Byret. Det viste sig her, at politiet efterforsker to selvstændige sager om forsøg på terror.

I den ene sigtes en kvinde på 38 år og to mænd på 21 år for at ville fremstille sprængstoffet TATP samt at forsøge at skaffe sig andre sprængstoffer, som skulle bruges ved bombesprængninger enten i Danmark eller i udlandet.

Der er altså ingen detaljer om hverken sted, tid eller fremgangsmåde.

Sådan er det også i den sag, som fredag fortsætter i byretten bag lukkede døre.

Her beskyldes fire mænd og en kvinde for at have forsøgt at "finansiere og købe pistoler, lyddæmpere og ammunition til brug for en eller flere terrorhandlinger et ikke nærmere bestemt sted i Danmark eller udlandet."

De nægter sig skyldige, kom det frem torsdag.