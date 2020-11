Forsvarer i sag om opløsning af bande: Det er en venneklub

I en principiel retssag om opløsning af banden Loyal To Familia kræver forsvareren torsdag i Østre Landsret frifindelse - og giver desuden igen i forhold til det drilleri, han forleden blev udsat for af de to anklagere.

De fremmanede et billede af advokat Michael Juul Eriksen, hvor han stod helt alene og forladt på en togstation.

Han står "alene tilbage på perronen" med et synspunkt om, hvordan en bestemmelse i Grundloven skal fortolkes. Ingen retslærde har samme opfattelse som Juul Eriksen, lød det.

Denne bliver torsdag i jernbanens verden, da han til gengæld omtaler de to anklageres indsats.

- Jeg ser de to stående forrest i et lokomotiv i deres jakkesæt, mens en hær af anklagere og politifolk forsøger at skovle kul på. Toget kører - men efter min opfattelse i den forkerte retning, siger Michael Juul Eriksen.

Ifølge Grundloven kan foreninger opløses, hvis de "virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende".

Men banden er slet ikke en forening, hævder Michael Juul Eriksen. Der er tale om "en venneklub" eller "et broderskab".

- I realiteten er det mennesker, der er vokset op sammen, og som kan lide hinanden, siger forsvareren. Hverken vedtægter eller bestyrelse endsige et ulovligt formål har han kunnet få øje på.

- LTF har ikke et formål ud over at være sammen, fordi man godt kan lide hinanden, siger forsvareren.

De to anklagere har mandag opregnet 63 skudepisoder i det offentlige rum med 17 sårede og fem dræbte. Samtidig har de fremhævet bandens mange overførsler af penge til fængslede LTF'ere.

En mand, der stod bag en likvidering af en mand ved Mjølnerparken i København, er på bandens "lønningsliste", hed det. Men det er slet ikke mærkeligt ifølge Juul Eriksen.

- Det udspringer af formålet med LTF. Man hjælper folk i nød, siger han.

Forsvareren mener heller ikke, at der er bevis for, at banden virker ved vold. Der er ingen beviser for, at ledende personer har givet ordrer om drab eller vold.

Politiet nedlagde et foreløbigt forbud mod banden i september 2018. Men der er politiske overtoner i den efterfølgende sag om et forbud, mener advokaten.

Han sammenligner med de kriterier, som landets øverste anklager i 1998 opstillede, da det blev undersøgt, om Hells Angels og Bandidos kunne forbydes efter samme bestemmelse i Grundloven.

Dengang blev det slået fast, at en forening skulle have et politisk, agitatorisk eller ideologisk formål med volden. Men det passer ikke på LTF, konstaterer Michael Juul Eriksen.

I stedet har anklagerne holdt sig til en stribe kriterier, som er opstillet af Justitsministeriet. Men denne facitliste er faktisk blevet til netop med henblik på den aktuelle sag og duer derfor ikke, lyder kritikken.

Københavns Byret fulgte anklagemyndighedens påstand i januar i år. Nu er det landsrettens tur til at vurdere sagen.