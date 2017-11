Forsvarer i Kundbysagen: Vi har været utroligt bange

Anklageren havde insisteret på, at teenagerens terrorplaner skulle medføre forvaring, men Østre Landsret nøjedes med at øge fængselsstraffen fra seks til otte år.

- Seks års fængsel som i byretten havde selvfølgelig været det optimale. Men otte år er også en kæmpe lettelse, siger advokat Mette Grith Stage.

Under sagen har det ikke været til at se, hvilket enormt pres den etnisk danske pige har været under. Men i sekunderne efter dommen var lettelsen åbenlys. Både hun og advokaten var ét stort smil.

- Det er klart, at vi har været utroligt bange for, at retten skulle idømme hende forvaring, siger Mette Grith Stage.

Det var på baggrund af en anbefaling fra Retslægerådet, at anklagemyndigheden krævede teenageren idømt forvaring.

Eksperterne mente ganske enkelt, at pigen er så farlig, at det ville være uforsvarligt at sætte en dato på hendes løsladelse.

- Jeg tror, det havde været rigtig hårdt for hende at få forvaring, for så havde hun ikke haft nogen som helst anelse om, hvornår hun kom ud. Hun ville ikke have en fremtid at planlægge, siger Mette Grith Stage.

Ligesom Retten i Holbæk finder Østre Landsret det bevist, at den dengang 15-årige pige planlagde at angribe to skoler med hjemmelavede bomber.

Men alligevel mener retten altså ikke, at forbrydelsen skal takseres med forvaring, der sammen med fængsel på livstid er landets strengeste straf.

Det er da heller aldrig tidligere sket, at en person under 18 år ved endelig dom er blevet idømt forvaring. Dog har to 17-årige i andre sager fået forvaring i landsretten, men begge gange er det blevet ændret i Højesteret.

Den terrordømte Kundbypige planlægger nu at tage en HF. Drømmen er at blive veterinærsygeplejerske.