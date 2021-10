Artiklen: Forsvarer for hjemtagen kvinde: Hun har ikke noget at skjule

Forsvarer for hjemtagen kvinde: Hun har ikke noget at skjule

En af de tre kvinder, der med sine børn er hjulpet hjem til Danmark fra Syrien, er ved et grundlovsforhør i Retten i Kolding torsdag blevet sigtet efter terrorparagrafferne, da hun skal have tilsluttet sig Islamisk Stat i 2015.

Hun er desuden sigtet for at have opholdt sig i det, der af anklageren betegnes som "visse konfliktzoner", fordi kvinden blandt andet har været i Raqqa i Syrien fra 2016.

Det skriver JydskeVestkysten.

Kvinden, der er 37 år, har dobbelt statsborgerskab.

Anklageren i sagen nedlagde påstand om dørlukning på grund af politiets efterforskning og "statens forhold til fremmede magter".

Kvindens forsvarer protesterede, men retten valgte at lukke dørene for offentligheden.

- Jeg ankerkender, at det er en sag af offentlig interesse, men sigtede har ikke noget at skjule i den her sag. Så der er protest mod, at dørene lukkes, sagde kvindens forsvarer, Tyge Trier, ifølge JydskeVestkysten.

Inden dørlukningen stod det ikke klart, hvordan kvinden forholder sig til sigtelserne.

Kvinden har i alt otte børn. Fem af dem er født i Danmark. Syv af dem blev evakueret sammen med moren. Det ældste barn - en dreng på 15 år - er allerede blevet hentet tilbage til Danmark.

Kvinden har dansk statsborgerskab og statsborgerskab i et østeuropæisk land.

Det formodes, at kvindens mand, som hun tog til Syrien med, er død.

Tre kvinder og deres i alt 14 børn ankom klokken 3 natten til torsdag til Danmark.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har tidligere torsdag over for Ritzau fastholdt, at det var korrekt at hjemtage kvinden med dobbelt statsborgerskab.

Han sagde også, at fratagelse af kvindens danske statsborgerskab kan blive en del af den kommende retssag mod kvinden.