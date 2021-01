Forsvarer er overrasket over kollektiv tiltale for drab

Men det var umuligt at sætte navn og ansigt på den skyldige. At en af mændene havde krudtpartikler på begge hænder beviste kun, at han var tæt på, da pistolen blev affyret.

Retten sagde nej til at gøre de otte kollektivt ansvarlige både for drabet og for at have skudt en anden mand fra Nivå i benene. Der var ikke beviser for, at deltagerne vidste, at der ville blive brugt skydevåben.

Udenfor i mørket blev de frifundne modtaget med høje jubelråb fra fremmødte bekendte, mens et stort antal betjente stod klar til at gribe ind.

Dagen derpå taler to af forsvarerne om en helt særlig sag.

- Det var en tankevækkende afslutning på et langt og usædvanligt forløb, siger advokat Janus Malcolm Pedersen.

- Juridisk set er det efter min opfattelse den helt rigtige afgørelse, når der ikke er konkrete oplysninger om, hvem der brugte skydevåbnet, siger han.

Advokat Peter Trudsø var forsvarer for en 23-årig mand, der sad ved rattet i sin fars BMW den aften, da to gruppers sammenstød udviklede sig blodigt.

- Jeg har aldrig været i tvivl om, at min klient ville blive frifundet, siger han.

Som noget ret enestående i drabssager var seks af de tiltalte på fri fod, mens sagen stod på.

- Det var vidtgående, at anklagemyndigheden valgte at fastholde tiltalen mod alle otte desuagtet, at både en byretsdommer og tre landsdommere havde sagt, at der ikke var grundlag for at varetægtsfængsle seks af dem. Når både byret og landsret ikke vil varetægtsfængsle en person tiltalt for drab, så burde alle advarselslamper blinke, siger Peter Trudsø.

I sin tid blev kollektivt ansvar også afvist i sagen mod mændene i Blekingegadebanden. En af dem havde under et røveri affyret et skud og dræbt politibetjent Jesper Eigtved Hansen i 1988.

Men sammenligningen med den aktuelle sag halter, mener forsvarerne.

- Sagen fra Rungsted Strandvej er helt anderledes. Det var et pludseligt møde på max tre minutter. Det eksploderede ud af det blå, og der er ikke bevis for, at de enkelte kendte til, at én var bevæbnet med et skydevåben, siger Peter Trudsø.

Retten afviste også anklagemyndighedens påstand om, at de otte fra Kokkedal udgjorde en kriminel gruppe i straffelovens forstand, og at konfrontationen med gruppen fra Nivå var planlagt på forhånd.

De tiltalte var i vidt omfang tavse. Desuden har vidner fra Nivå-gruppen været "meget utroværdige", når de har sagt, at kun hørte skuddene og intet så, fastslår retten.

I Nordsjællands Politi ønsker specialanklager Margit Wegge tirsdag ikke at kommentere afgørelsen. Anklagemyndigheden skal inden to uger beslutte, om dommen skal ankes til landsretten.