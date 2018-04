Forsvarer: Ubådssagen er en gyserhistorie uden beviser

I sin procedure i Københavns Byret beder hun retten om at frifinde ubådskaptajn Peter Madsen for anklagerne om drab og seksuel mishandling.

- Det er en fin historie, som anklagemyndigheden har præsenteret. Man kan kalde det en gyserhistorie. Men det er en historie, der er blottet for facts og beviser, siger advokaten.

Hun mener, at oplysningerne i sagen ligeså vel kan benyttes til at fortælle en anden historie, nemlig den om Madsens uskyld.

- Hvis retten ikke bare lige kan afvise den historie, den alternative historie, så skal der ske frifindelse i det omfang, som min klient ikke har erkendt. Den anden historie, som min klient har fortalt, kan ikke afvises, siger advokaten.

Hun understreger, at sagens offer, svenske Kim Wall, var ganske uskyldig, og at Peter Madsen undervejs har begået fejl og handlet "fuldstændig irrationelt".

- Men derfra er der et langt stykke vej til at sige, at min klient skal straffes uanset hvad, siger forsvareren.

Kaptajnen hævder, at Kim Wall døde i en ulykke med udstødningsgasser under en sejlads i ubåden "UC3 Nautilus" 10. august i fjor, og at han i en form for choktilstand parterede liget den efterfølgende morgen.

Undervejs i sagen har Madsen flere gange skiftet forklaring om, hvad der skete med den 30-årige journalist. Men ifølge forsvareren er der intet odiøst i det.

- Det, at man bliver beskyldt for at gøre noget strafbart, kan have en betydning. Det kan fremkalde en forsvarsposition, selv om man ikke har noget at skjule, siger advokaten.

Ifølge hende er det desuden en stor svaghed i anklagerens sag, at retsmedicinerne ikke med sikkerhed har kunnet slå fast, hvordan Wall døde.

Godt nok hælder de til, at den unge kvinde enten blev kvalt eller fik skåret halsen over, men andre dødsårsager kan ikke med sikkerhed afvises.

- Det er altså ikke korrekt, at dødsårsagen ikke har nogen betydning. Det har en overordentligt stor betydning. Vi har en retsmediciner, som ikke kan afvise, at Kim Wall døde af forgiftning, siger Betina Hald Engmark.

Peter Madsen er tiltalt for efter forudgående planlægning at have bundet, sexmishandlet og dræbt den svenske journalist.

Formålet med turen var fra hendes side at skrive en historie om den skæve ubåds- og raketentusiast til det amerikanske magasin Wired.

Dommen i sagen ventes på onsdag.