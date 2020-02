Forsvarer: Størstedelen af Brittas svindel er forældet

Britta Nielsen er tiltalt for at have svindlet for 117 millioner kroner, som hun skulle have overført til sig selv via sit arbejde i Socialstyrelsen gennem 25 år.

Men hendes forsvarer, Nima Nabipour, mener, at hun skal frifindes for alle de overførsler, der er foretaget før 2009. Han mener, at denne del af tiltalen er forældet på grund af en forældelsesfrist på ti år.