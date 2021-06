Forsvarer: Min klient er prøveklud for coronaparagraf

Mens senioranklager Henrik Plæhn mandag argumenterede for en straf på to et halvt års fængsel, går forsvarer Mette Grith Stage efter en dom, der kan tælles i måneder.

Det står klart onsdag formiddag i Østre Landsret, hvor sagen bliver behandlet. Parterne er både uenige om, hvilke paragraffer kvinden skal dømmes efter, og hvorvidt den særlige coronaparagraf skal tages i brug.

- Anklagemyndigheden gør min klient til prøveklud for paragraf 81d (coronaparagraffen, red.), og det er ikke rimeligt, siger Mette Grith Stage med henvisning til, at Østre Landsret allerede i maj afviste paragraffen i en lignende sag.

- Hvis man mener, at landsrettens afgørelse i maj var forkert, burde man da tage konsekvensen og bringe sagen til Højesteret. Men det har man ikke gjort. I stedet vil man afprøve det igen med denne sag, siger forsvareren.

Den 31-årige kvinde risikerer på grund af paragraf 81d en forhøjet straf for sin rolle ved demonstrationen i januar. Demonstrationen, der var arrangeret af bevægelsen Men In Black, udviklede sig til uroligheder.

Da Men In Black er imod coronarestriktioner, er der rejst tiltale efter 81d, der handler om, hvorvidt "lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark".

I byretten kostede det kvinden en straffordobling og to års ubetinget fængsel. Hun blev dømt for blandt andet at have opfordret til vold og at have haft en ledende rolle, da hun holdt tale og flere gange gik forrest og kom med tilråb.

I talen spurgte hun demonstranterne, om de var "klar til at gå rundt og smadre byen på en ikkevoldelig måde". Men det skal man ikke lægge meget i, mener Mette Grith Stage.

- Selvfølgelig er det en metafor. Som når vi "skal male byen rød" - det er jo ikke en tilskyndelse til at male graffiti, ligesom at "giv den gas" ikke er en opfordring til at affyre tåregas i gaderne, siger hun.

Mette Grith Stage afslutter sin procedure med at sige, at hendes klient kun skal dømmes for at være blevet ved demonstrationen, efter at den blev opløst, og for at have deltaget i grov forstyrrelse af den offentlige orden.

Det bør straffes med fængsel i 40 til 60 dage. Hvis landsretten vil tage den særlige paragraf i brug, bør straffen maksimalt forhøjes til 6-10 måneder, lyder det.

Dommen ventes senere onsdag.