Forsvarer: Michelinrestauranter er ikke vild luksus

Forsvareren for en tidligere it-direktør i Region Sjælland, der er tiltalt for at være blevet bestukket med en stribe dyre restaurantbesøg, kastede sig lørdag ud i et længere forsvar for forholdet mellem kvalitet og pris i landets Michelinstjerne-belønnede restauranter.

Det sker, efter anklagerne har beskrevet restaurantbesøgene som overdådige og luksuriøse.

- Jeg er ked af, at Michelinrestaurant er blevet et fyord. Jeg er selv glad for at gå på Michelinrestaurant.

- Når man kigger på, hvad det koster, så er det tit under den grænse på 1800 kroner, som er forvaltningsretligt kritisabelt.

- Det er forkert at kriminalisere Michelinrestauranter som noget ekstraordinært luksus. Som om det er strafbart, at gå på Michelinrestaurant. Det er det ikke, siger forsvarer Naja Wærness Larsen.

Hendes klient er anklaget for at have modtaget bestikkelse, da it-selskabet Atea betalte for besøg på restauranterne Røde Cottage, Søllerød Kro og Era Ora samt en tur til Dubai i 2012.

Men det er langt fra så ekstraordinært, som det lyder, argumenterede forsvareren.

- Der er joket med Jensens Bøfhus under denne sag. Men en middag med det hele koster 650 kroner dér.

- Og tager man Restaurant Italiano, hvad mange nok vil beskrive som et turisthelvede i Indre By, så koster det 775 kroner, sagde Naja Wærness Larsen og fortsatte:

- Det skal man have i hovedet, når man snakker om eksempelvis Den Røde Cottage.

- Jensens Bøfhus og Italiano ligger langt nede i den dårlige halvdel af restaurantmiljøet i København.

- Priserne mellem dem og Michelinrestauranter er kun et par hundrede kroner fra hinanden, men kvalitetsmæssigt er der langt.

Hun sagde også, at man ikke kunne invitere direktør fra regionen på Jensens Bøfhus, hvis man gerne ville have, at de brugte deres fritid på det.

I alt er syv personer fra Atea og Region Sjælland anklaget i sagen, der også dækker over en lang stribe udenlandsrejser. Sagen er kaldt danmarkshistorien største bestikkelsessag.

Alle anklagede nægter sig skyldige.