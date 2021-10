Forsvarer: Hjemtaget kvinde er dybt ulykkelig

Det siger kvindens forsvarer, advokat Mette Grith Stage, forud for et retsmøde torsdag i Retten i Esbjerg.

Her skal en dommer afgøre, om kvinden skal varetægtsfængsles for at have støttet Islamisk Stat.

- Hun er dybt ulykkelig og dybt frustreret ved tanken om at skulle være adskilt fra sine børn, siger advokaten i et interview med TV 2 News.

Forsvareren lægger vægt på, at moren er børnenes "primære omsorgsperson" og har været det under et flere år langt ophold i Syrien.

Mette Grith Stage tilføjer, at retten efter hendes opfattelse bør tage et stort hensyn til børnenes tarv.

Retsmødet afvikles bag lukkede døre, oplyser TV 2 News. Ifølge B.T. nægter kvinden sig skyldig.

Hun er 34 år og er mor til fem børn. Hun sigtes for at have støttet Islamisk Stat siden november 2014. Desuden skal hun i strid med en anden bestemmelse i straffeloven have opholdt sig i konfliktzoner fra 2016.