Forstå teenagerens behov og undgå konflikt

Døren bliver smækket hårdt, og der bliver råbt og skreget, hvis man beder teenageren om at rydde op efter sig selv.

Det mener familieterapeut Fie Hørby, som har skrevet bogen "Om teenagere - for forældre".

Mange konflikter med teenageren kommer af et ønske om større selvstændighed. Første tegn på, at denne proces er startet, er når teenageren trækker sig ind på sit værelse i 12-års-alderen, mener familieterapeuten.

- Man går fra at have været førstevalg til at blive valgt fra, siger Fie Hørby.

Netop fordi man bliver valgt fra af sit barn, har mange forældre tendens til at blive ramt og tage det personligt, hvilket ofte er katalysatoren for konflikten mellem forælder og teenager.

- Det gør ondt på forældrene at blive afvist, og derfor kommer man til at gå i krig med sin teenager, siger hun.

En anden årsag til konflikterne kan være, at man som forældre ikke opdager, at ens barn genspejler ens egen opførsel, og derfor ikke er klar over sit eget ansvar i barnets opførsel.

- Det er typisk, at man som forælder trigges af barnets måde at tale på, men teenageren spejler forældrene, så hvis man har talt grimt og haft en hård tone, vil man opleve samme sprogtone fra dem i teenageårene, siger hun.

Derfor mener Fie Hørby, at man skal kigge indad, og i stedet spørge ind til sin teenager og prøve sætte sig i deres tankemønster.

- Teenagere gennemgår en stor udvikling og har derfor meget energi vendt indad. Det betyder, at de ikke er lige så opmærksomme udadtil, de er trætte, glemmer og er indadvendte, så vi skal passe på ikke at tage deres adfærd personligt, siger hun.

Og netop den manglende forståelse for sin teenagers behov og problemer kan være en faktor i konflikterne mellem forældre og teenagere, mener ph.d., klinikchef og specialist i psykoterapi Pia Callesen.

- Det kan være en faldgrube, hvis man som forældre ikke forsøger at forstå teenageren, hvilket kan være rod til mange konflikter, fordi barnet føler sig misforstået, siger hun.

Hvis konflikten alligevel skulle opstå, anbefaler hun, at man benytter sig af pauser i diskussionerne.

Så man forud for en eventuel konflikt laver en plan sammen med sin teenager, om at sætte fremtidige skænderier på pause i en time eller to.

Det kan hjælpe til at skabe afstand fra konflikten, og ofte betyder det, at skænderiet ikke genoptages, da der kommer afstand til diskussionen, mener Pia Callesen.

- Det er en kendt teori fra parterapi, som virker godt. Dog er det vigtigt, at man som forælder er den ansvarlige for at tage pausen i skænderiet, siger hun.

Men hvis man helt vil undgå konflikter med sin teenager, anbefaler familieterapeut Fie Hørby, at man som forælder begynder at behandle sin teenager på en mere ligeværdig måde.

- Man skal lære at disciplinere sig selv som den voksne. Det vil skabe langt, langt mere respekt mellem teenager og forælder og bedre vækstbetingelser, siger hun.

/ritzau fokus/