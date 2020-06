Forslag til læger: Spørg unge kvinder om de skal have børn

Det spørgsmål skal fremover falde, når en ung kvinde mellem 18 og 30 år sidder over for sin praktiserende læge.

Ifølge styrelsen skal spørgsmålet falde, også selv om besøget intet har at gøre med fertilitet, underliv og prævention eller ønsket om at blive gravid, men i stedet handler om ondt i albuen eller udslæt over hele kroppen.

Dansk Selskab for Almen Medicin er en af de organisationer, som har hørt forslaget.

Formand Anders Beich er ikke begejstret for tanken om den forebyggende og vejledende snak.

- Tanken om at give unge kvinder mere viden om, hvad der skal til for at blive gravid, gennemføre en god graviditet og få et sundt barn fejler jo ikke noget, siger han til Jyllands-Posten

- Men jeg har svært ved at se, at det er den praktiserende læge, som ud af den blå luft skal bringe emnet på banen over for den unge kvinde.

Mere optimistisk er man i Jordmoderforeningen, hvor forsknings- og udviklingskonsulent Anne-Mette Schroll er positiv over for forslaget.

- Vi ved jo, at flere og flere kvinder og par har svært ved at få de børn, de gerne vil have, siger hun til avisen.

- Derfor er det helt rigtigt at sætte fokus på forebyggelse og dermed understøtte, at det lykkes for de kvinder, der ønsker at blive gravide og få børn.

Hun mener modsat, at vejledningen også burde omfatte unge og yngre mænd.

På den kritiske fløj befinder forfatter og foredragsholder Rune Engelbrecht, der er medlem af Etisk Råd, sig.

- Selv om intentionen er den bedste, er det at give sig til at rådgive unge kvinder, der ikke selv har bedt om det, udtryk for en formynderisk tankegang, siger han til Jyllands-Posten.

Han understreger, at det er fint, at offentlige myndigheder tilbyder rådgivning.

Samme linje anlægger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen. Han frygter, at de nye retningslinjer nærmest kan virke stik modsat hensigten.

- I stedet for at komme nogle kvinder i møde kan det i virkeligheden være, at man skræmmer dem fra at gå til læge, hvis de ved, at der venter en docerende samtale, siger han til Jyllands-Posten.