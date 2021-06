Forslag fra regeringen vil ramme midtjyske bønder

Folketingets partier er blevet præsenteret for de nye beregninger af behovet for kvælstofreduktionen, som viser, hvordan indsatsen skal målrettes helt anderledes fra 2027.

Regeringen foreslår i forhandlingerne om et nyt forlig om landbruget, at færre hektar skal fjerne mere kvælstof.

Regeringen lægger op til, at den målrettede regulering skal reducere 6500 ton kvælstof mod 3500 ton i dag. Det viser et lækket notat med beregninger fra Miljøstyrelsen og Miljøministeriet ifølge Landbrugsavisen.

Konkret står for eksempel Midt- og Vestjylland til at blive ramt af nye og hårdere reduktionskrav, mens Nordjylland og dele af Sønderjylland helt går fri.

Bornholm, Djursland og dele af Falster får desuden for første gang et krav om målrettet regulering.

Fødevare- og landbrugsminister Rasmus Prehn (S) erkender, at når færre hektar skal reducere mere kvælstof, vil nogle landmænd blive ramt særligt hårdt.

- Når der er nogle, der bliver hårdere ramt, så ser det voldsomt ud, men hele årsagen til det er, at der er nogen, der slipper billigere. På kortet kan man se, at Nordjylland går fri for eksempel, siger Rasmus Prehn til Landbrugsavisen.

Der er endnu ikke fremlagt beregninger på konsekvensen af de opdaterede tal, men regeringen har som ambition, at det ikke må koste arbejdspladser.

De blå partier afviser blankt at følge de opdaterede tal.

Ifølge interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer vil forslaget koste mange arbejdspladser, hvis det gennemføres, som det er.

- Beregningerne viser, at tusindvis af arbejdspladser i landbruget og i følgeerhvervene bringes i fare.

- Det er alarmerende, og det lyder ikke som det, regeringen har lovet; nemlig at deres politik ikke må koste vækst og arbejdspladser, siger formand for Landbrug & Fødevarer Søren Søndergaard i en meddelelse.

Han peger på, at de nye beregninger viser, at forslaget vil true grundlaget for 6000-7000 job for de områder, som interesseorganisationen har regnet på.

Organisationen har regnet på konsekvenserne i seks områder, som svarer til 20 procent af det samlede landbrugsareal. Dermed kan jobtabet være større.