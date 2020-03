Forslag: Frigiv indefrosne feriepenge som krisehjælp

Organisationen for små og mellemstore virksomheder, SMVdanmark, mener, at fyringer kan undgås, hvis de tilbageholdte feriepenge bringes i spil.

- Det er oplagt, at de tre ugers feriepenge, som er indefrosset allerede nu, gør mere gavn i 2020, end tre uger før vi skal på pension, siger vicedirektør Jakob Brandt.

Statsminister Mette Frederiksen (S) opfordrede i sidste uge til, at der afspadseres og afholdes ferie om muligt.

2020 er dog det år, hvor ferieloven ændres, og hvor staten indefryser fem ugers feriepenge for alle frem til pensionsalderen. Overgangsåret betyder, at mange danskere i forvejen er pressede på feriekontoen.

Flere partier kræver derfor, at regeringen undersøger, hvordan man kan frigøre nogle af feriepengene for at modvirke coronakrisen.

- Det er folks egne penge, og det vil være helt naturligt at give danskerne selv adgang til at vælge, om de vil have penge ud nu, hvis de bliver bedt om at holde ferie, siger formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl.

Hos Nye Borgerlige er partileder Pernille Vermund af samme opfattelse.

- Man ville ikke udbetale dem til folk, fordi man var bange for en overophedning. Nu er vi i en helt anden situation, siger hun.

Det giver professor i økonomi Bo Sandemann Rasmussen hende ret i.

- Det er en tvangsopsparing. For den enkelte vil det sikkert være populært at give den fri. Samfundshensynet taler også nærmere for end imod, at man gør det, siger han og henviser til den økonomiske krise, som truer, siger han.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er ikke afvisende.

- Vi afviser ikke noget på forhånd - heller ikke at se på de opsparede feriemidler, skriver han.