Forskergruppe: Uden nedlukninger var 35.000 døde

En regning på milliarder af kroner i tabt økonomisk vækst i 2020 og 2381 coronarelaterede dødsfald.

Det er de umiddelbart målbare omkostningerne efter et år med corona og de deraf følgende nedlukninger af samfundet.

Men ifølge beregninger fra en forskergruppe ved Roskilde Universitet ville prisen i menneskeliv have været mange gange højere, hvis man havde valgt at lade epidemien køre uhindret gennem befolkningen, indtil der var opnået flokimmunitet.

Det skriver Jyllands-Posten.

Et konservativt estimat er ifølge professor i epidemiologi på Roskilde Universitet Lone Simonsen 17.500 dødsfald på nuværende tidspunkt og 90.000 indlæggelser.

Indregner man den britiske variant af coronavirussets øgede smitsomhed og dødelighed, når forskerne frem til, at op mod 35.000 ville være døde og op mod 160.000 indlagt.

- Man glemmer, at hele årsagen til, at der er sket så få dødsfald, netop er, at man meget hurtigt og meget effektivt har lavet nedlukninger. Det har reddet mange tusinder af menneskeliv, siger Lone Simonsen.

Professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), finder det hypotetisk, at Danmark slet ikke havde indført restriktioner af nogen art.

Han mener derimod, at man kan kigge mod Sverige, der har indført mindre aggressive restriktioner.

Her er godt 13.000 mennesker døde med virusset. Sverige har en befolkning på lidt mere end ti millioner mennesker.

Sverige valgte ved pandemiens indtræf en anderledes tilgang fra resten af verden til at bekæmpe corona.

Statsepidemiolog Anders Tegnell sagde, at landet gik efter at opnå flokimmunitet i stedet for at forsøge at inddæmme smitten. De svenske myndigheder sadlede dog senere på epidemiens forløb om og begyndte at arbejde på at inddæmme smitten i højere grad.