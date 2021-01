Forskere peger på alvorlig mangel i dansk teststrategi

Siden december er op mod 20.000 positive lyntest således ikke blevet undersøgt for, om der er tale om den såkaldte britiske virusvariant eller en anden type af coronavirusset.

Den danske strategi for test og opsporing af coronasmitte lider ifølge flere forskere af en alvorlig mangel.

Det skriver Berlingske søndag.

Eksperter kalder det stærkt problematisk, fordi udbredelse af netop den britiske variant er afgørende for, hvornår og hvor meget Danmark kan lukke op, skriver avisen.

- Hvis strategien er at finde og identificere de positive prøver, der indeholder den britiske variant, er det her problematisk, siger Jens Lundgren, professor i infektionsmedicin ved Rigshospitalet.

Regeringen har adskillige gange italesat vigtigheden af at bremse den engelske variant.

På et pressemøde 5. januar, sagde statsminister Mette Frederiksen (S), at Danmark skal undgå, at smitten stiger.

- Det gælder i særdeleshed den britiske variant, men også andre mutationer, der kan opstå, sagde hun.

Statsministeren fremhævede to centrale redskaber til at få styr på den særlige variant, der første gang blev konstateret i det sydlige England.

Det ene redskab er smitteopsporing. Statens Serum Institut har indført en særlig test kaldet Delta-PCR, som med det samme undersøger en positiv test for, om der er tale om eksempelvis den britiske variant, der er særligt smitsom.

Det andet redskab er gensekventering, hvor positive coronaprøver analyseres for, hvilken type de er.

Men problemet er, at det alene er PCR-test, som myndighederne står for, der bliver undersøgt.

De såkaldte lyntest fra private udbydere som Falck bliver ikke analyseret efterfølgende.

Adspurgt, hvorvidt lyntest bliver undersøgt for den britiske variant eller andre varianter, svarer Statens Serum Institut i en mail til Berlingske:

- Svaret er, at det gør de ikke lige nu, men at vi sammen med regionerne og de private udbydere arbejder på en løsning.