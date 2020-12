Forskere om indvandrerdata: Kan sikre vigtig præcision

Ja, det gør det. I hvert fald hvis man spørger to af landets erfarne forskere inden for integrationsområdet.

Giver det mening at lave en særskilt opgørelse over indvandrere og efterkommere fra Mellemøsten og Nordafrika, hvis man vil undersøge og diskutere omfanget af kriminalitet og arbejdsløshed?

Forskningsleder Lars Højsgaard Andersen fra Rockwool Fonden og forskningsdirektør Torben Tranæs fra Vive hilser derfor en ny opgørelsesmetode fra Udlændinge- og Integrationsministeriet velkommen.

Men man skal være varsom ikke at stigmatisere bestemte befolkningsgrupper, lyder det fra dem begge.

- Med mere opdelte landegrupperinger har vi mulighed for at identificere helt præcist, hvilke grupper der har udfordringer, som vi bør gå ind som samfund og hjælpe med at adressere, siger Lars Højsgaard Andersen.

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil fremover lave en kategori for personer fra 24 lande i primært Mellemøsten og Nordafrika i statistikker, der handler om kriminalitet og beskæftigelse.

Det fortæller udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i søndagens udgave af Berlingske. Han vil have en mere "ærlig debat" med den nye opgørelse.

Hidtil har personer fra Mellemøsten og Nordafrika figureret under "ikke-vestlige lande". Den kategori dækker over personer fra vidt forskellige lande med vidt forskellige problematikker.

- Det er nyttigt at have regionale inddelinger af verdens lande, hvis man studerer migrationsstrømme og integrationsudfordringer. Til analyseformål er det fornuftigt, siger Torben Tranæs fra Vive.

- De regionale opdelinger er med til at give mere præcision i diskussioner om udfordringer.

- Det er klart, at man skal være opmærksom på, at man ikke gør det på en stigmatiserende måde. Men det skal man også med de større kategorier. Det er en generel opmærksomhed, man skal have, fortsætter han.