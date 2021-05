Forskere mener at have knækket koden til vedvarende vægttab

I et nye studie påviser forskere fra Københavns Universitet og Hvidovre Hospital, hvordan en forsøgsgruppe ved hjælp af fedmemedicin og motion har holdt fast i vægttabet.

Det ser ud til, at danske forskere kan have knækket koden til, hvordan man kan bibeholde sit vægttab.

- Typisk er der fokus på, hvordan man taber sig, men man glemmer at tænke på, hvordan man vedligeholder det, siger professor Signe Torekov, der har stået i spidsen for studiet.

Det er typisk svært at holde fast i sit vægttab, forbi vores urbiologi sparker os tilbage, lyder det fra professoren.

- Hvis man begynder at tabe sig, så begynder ens sulthormon at stige meget voldsomt, og samtidig falder vores appetithæmmende hormoner. Kombinationen kan gøre det meget besværligt ikke at tage på igen, siger hun.

Studiet udgives torsdag i det internationale tidsskrift The New England Journal of Medicine.

Forskerne i studiet adresserede appetitstigningen med en fedmemedicin, der har en kunstig form for appetithæmmende hormon.

Og det er et medikament, som Signe Torekov forventer, at man skal fortsætte med at kombinere med et motionsforløb i resten af ens liv - hvis altså man vil holde fast i vægttabet.

- Næste skridt kan jo så være, at man undersøger, hvorvidt det er muligt, at man permanent normaliserer sin vægt på et lavere niveau og dernæst trapper løbende ud af medicinen, siger hun.

I forsøget deltog 215 personer med svær overvægt, der blev inddelt i fire forskellige grupper.

Disse grupper skulle udsættes for forskellige behandlinger i løbet af et år, hvorefter forskerne ville være i stand til at sammenligne resultaterne.

Konklusionen var, at gruppen, der både modtog fedmemedicin og motionerede, oplevede dobbelt så gode sundhedsresultater som ved de øvrige behandlinger.

Den ene af de øvrige grupper modtog kun placebo, den anden modtog kun fedmemedicinen, og den tredje skulle kun motionere.