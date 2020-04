Forskere mangler 3000 danskere til test af mundbind

Tusindvis af mundbind er i disse dage på vej ud til 3000 danskere, der har tilmeldt sig et forskningsprojekt, som skal undersøge effekten af midlet.

Projektet har været udsat, fordi der har været knaphed på mundbind. Men alle 180.000 mundbind er på lager og klar til at blive sendt ud.

Til gengæld mangler man deltagere:

- Vi håber på, at vi kan rekruttere yderligere knap 3000 deltagere, som det hele tiden har været vores plan, siger professor og overlæge Henning Bundgaard, Rigshospitalet.

Han er en af forskerne bag projektet.

Meningen er at dokumentere, om det har en effekt i forhold til at undgå coronasmitte, at man bærer mundbind.

Den ene halvdel af deltagerne skal bruge mundbind, når de færdes i det offentlige rum.

Den anden halvdel skal ikke.

Ved at måle antistoffer i blodet og podningsprøver fra svælg og næse kan forskerne se, om gruppen, som bruger mundbind, har været mindre syge end gruppen uden mundbind.

Selv om man i Asien i mange år har brugt mundbind i det offentlige rum, er det ifølge professoren aldrig blevet dokumenteret, om det har en effekt.

Danske sundhedsmyndigheder ser ikke nogen grund til, at raske mennesker, der bevæger sig rundt i samfundet, skal bruge mundbind.

Deltagerne i projektet skal blandt andet bruge mundbind, når de skal på arbejde eller har gæster derhjemme.

Det kan være en af årsagerne til, at det ikke har været så let at skaffe deltagere nok, lyder det fra professoren:

- For nogle kan det være en smule svært, at man går på gaden eller møder kolleger, mens man er iført mundbind.

- Derfor sender vi også et lille skilt med ud, som man kan sætte på brystet, hvor der står: "Jeg tester mundbind for dig og mig".

- Det skal forstås sådan, at man med brugen af mundbind ikke signalerer, at man selv er syg eller er bange for, at de mennesker, man møder, er syge. Men at man bruger mundbind, fordi man er en del af en test, siger Henning Bundgaard.

Man kan læse mere og tilmelde sig forskningsprojektet via Rigshospitalets hjemmeside.