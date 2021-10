Forskere leder efter diamanter på Grønlands havbund

Undersøgelserne foretages på vegne af selskabet De Beers, som blandt andet arbejder med at udvinde og handle med diamanter.

Det fortæller De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus).

Indledningsvis har forskere fra Geus mod slutningen af september brugt otte dage på at indsamle information om den arktiske havbund.

Det fremgår af en rapport fra den grønlandske regering, hvor miljørisikoen ved undersøgelserne er blevet gennemgået.

- Geus lavede en undersøgelse for De Beers i september, bekræfter en talsperson fra Geus.

Resultaterne af de foreløbige undersøgelser er endnu ikke offentliggjort.

Det vestlige Grønland er allerede kendt for at have diamanter på land.

Men De Beers forsøger at finde svar på, om de kostbare mineraler er havnet i havet som følge af geologiske bevægelser.

Selskabet med hovedkvarter i London fik i juli 2019 tilladelse til undersøgelser på land i det vestlige Grønland.

Siden fik det i oktober 2020 også tilladelse til undersøgelser til havs.

De Beers er allerede i færd med at hente diamanter op fra havbunden ud for Namibias kyst.

Det skal ifølge selskabet være det sted i verden, som ligger inde med den største mængde af diamanter fra havet.

Igennem mange år har Grønland tiltrukket sig global interesse på grund af sine naturlige rigdomme.

Det er dog kun nogle få mineprojekter, der rent faktisk er blevet til noget.

Grønlands siddende regering, der kom til magten i april, er ikke modstander af alle former for mineaktivitet.

Regeringen har dog sat en stopper for et foreslået mineprojekt, der havde til hensigt at udvinde uran.

Grundet bekymring for klimaet og miljøet har regeringen også forbudt alle former for olieudvinding.