Forskere bliver på Københavns Universitet efter turbulens

Efter et langstrakt forløb har Københavns Universitet og en gruppe topforskere fundet en løsning, så de bliver på universitetet.

Københavns Universitet oplyser, at et nyt institut skal ledes af internationale anerkendte professorer - Eske Willerslev, Kurt H. Kjær, Tom Gilbert, Martin Bizzarro, Carsten Rahbek og Minik Rosing.

Politiken har ellers torsdag kunnet beskrive et forløb, hvor en gruppe forskere har forhandlet med andre universiteter, heriblandt SDU, fordi de var frustrerede over at få flyttet deres forskning væk fra Statens Naturhistoriske Museum.

Men onsdag blev der enighed om, at forskerne tilknyttes et nyt institut under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Det nye institut får navnet Global Institut og oprettes fra 1. juli.

Det vil huse mere end 200 forskere, medarbejdere og studerende, som i dag er tilknyttet Biologisk Institut, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning samt Statens Naturhistoriske Museum.

Dna-forsker Eske Willerslev, som er en af de forskere, hvis utilfredshed var beskrevet i Politiken, er glad for, at der er fundet en løsning. Han ønsker ikke at kommentere forløbet, da han vil fokusere på fremtiden.

- Jeg ser bare fremad. Det har været en sindssyg turbulent tid, hvor at ens fokus har været på strukturelle ting og usikkerheder, så man ikke rigtigt har kunnet koncentrere sig om det, vi er gode til. Nemlig forskning og at finde på nye ting, siger han til Ritzau.

Han er glad for, at det nye institut er under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, og han glæder sig over, at topforskerne har kunnet blive under samme institut.

- Jeg tror, at det bliver fantastisk. Vi har et rigtigt godt forhold til dekanen på Sundhedsvidenskabeligt Institut, Ulla Wewer, siger Eske Willerslev.

Politiken har beskrevet, at Uddannelses- og Forskningsministeriet i april greb ind, da forskerne forsøgte at søge væk fra KU

- Jeg har ikke rigtigt nogle kommentarer til den del af det. Det må de jo svare for selv. Hvad folk har gjort, og hvordan de har håndteret det, siger Willerslev.

Anders Hansen, tidligere forskningschef på museet, bliver konstitueret leder af det nye Globe Institute. Han ønsker heller ikke at gå nærmere ind i forløbet.

- Vi får oprettet et nyt institut, hvor vi langt hen ad vejen får lov til at fortsætte den spændende arbejdsform, som vi havde på Statens Naturhistoriske Museum tidligere, siger han.

Han vil heller ikke sige meget om ministeriets indblanding, men siger dog, at det vil være en katastrofe, hvis forskerne ikke blev i Danmark.

- Jeg har ikke de store refleksioner, da jeg ikke befinder mig med det ansvarsområde. Men hvis det var mit ansvarsområde, ville min største bekymring være, at vi ikke havde kapaciteten til at have den slags forskere i Danmark, siger lederen.