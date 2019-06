Forskere advarer mod planer om at stoppe nationale test

- Konsekvensen kan blive, at vi får et hul i vores viden om progressionen i den danske folkeskole, siger Lars Qvortrup, der er professor på DPU, Aarhus Universitet.

Flere forskere hejser et advarselsflag, hvis det skulle lykkes den nye S-regering at afskaffe og sætte de nationale test i bero.

Afskaffelsen vil også ramme eleverne, hvis der bliver et hul i den systematiske tilbagemelding, vurderer Lars Qvortrup.

Det vil nemlig udløse en mangel på viden om, hvorvidt indsatser over for eksempelvis fagligt svage elever virker eller ej.

- Det er vigtigt, at de indsatser, vi laver, løbende bliver evalueret, og hvis vi pludselig får en pause på et eller to år, hvor vi ikke får feedback, så kan vi ikke vurdere, om indsatserne virker på den rigtige måde. Og det er en skam - ikke mindst over for børnene, siger Lars Qvortrup til Ritzau.

Professoren opfordrer i stedet regeringen til at intensivere arbejdet med at lave nogle bedre nationale test. Samtidig bør man "beholde de værktøjer, vi har, indtil vi får noget bedre".

Af det aftalepapir, Mette Frederiksen (S), har udarbejdet med sine støttepartier, fremgår det, at en ny regering vil afskaffe de nationale test i de mindste klasser.

Derudover vil man "afsøge muligheden for at sætte de nationale test i bero, indtil de er blevet mere retvisende for elevernes færdigheder".

Miriam Gensowski, der er adjunkt på Københavns Universitets Økonomiske Institut, er bekymret for udmeldingen.

- Hvis de stopper testene, kommer der til at mangle den nationale sammenligning, og det betyder, at vi kommer til at vide mindre om elevernes udvikling - både de svage og stærke, siger hun til Politiken.

De nationale test skal belyse elevernes evner i syv forskellige fag. Hele ti test er obligatoriske fra 2. til 8. klassetrin, mens fire test kan tages på frivillig basis.

Det har bidraget til et for stort fokus på præstation og karaktergivning i folkeskolen, mener blandt andet SF, der har kæmpet for at få afskaffet de nationale test som del af aftalen om en ny regering.