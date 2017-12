Forskere: Løkke sår tvivl om trepartsinstitutionens fremtid

Sådan lyder vurderingen fra to arbejdsmarkedsforskere, efter at regeringen har åbnet for at se på integrationsgrunduddannelsen, IGU'en, i forhandlingerne om en udlændingeaftale med Dansk Folkeparti.

Regeringen svækker sin egen troværdighed, sender et meget skidt signal til arbejdsmarkedets parter og sår tvivl om hele trepartsinstitutionen.

- Regeringen svækker i den grad sin egen troværdighed i forhold til fremtidige trepartsforhandlinger, siger arbejdsmarkedsforsker og professor emeritus Jesper Due fra Københavns Universitet.

IGU'en var kronjuvelen i sidste års trepartsaftale om flygtninge. Den kombinerer uddannelse og virksomhedspraktik med en lav løn og skal få flygtninge i job. DF vil helt annullere - alternativt modificere - ordningen.

Det fik onsdag arbejdsgiverne og lønmodtagerne til tasterne i et sjældent fælles brev til regeringen. Heri skriver DA-direktør Jacob Holbraad og LO-formand Lizette Risgaard:

- Vi går naturligvis ud fra, at regeringen står ved de aftaler, den indgår, og at der ikke bliver foretaget ændringer af IGU'en eller andre dele af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration, uden at alle aftaleparter er enige herom.

Det er ikke hver dag, man ser DA og LO gå sammen, påpeger Jesper Due. Men den garvede arbejdsmarkedsforsker kender heller ikke til fortilfælde, hvor en regering har sået tvivl om en trepartsaftale på denne måde.

Det er "skidt for hele trepartsinstitutionen", betoner Søren Kaj Andersen, der er centerleder på forskningscenter for arbejdsmarkeds- og organisationsstudier ved Københavns Universitet.

- Det er almindelig aftalelogik, at når aftalen er indgået - og parterne er gået med til noget, de egentlig ikke har ønsket, for at løse væsentlige samfundsproblemer - så skal det holdes.

- Så det er ødelæggende for fremtidige muligheder for at indgå trepartsaftaler, siger Søren Kaj Andersen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har brystet sig af at "genoplive den gamle tradition, som andre lagde i graven", med slet skjult henvisning de uforløste trepartsforhandlinger under den S-ledede regering i 2012.

- Regeringen - og ikke mindst statsministeren - har jo gentagne gange peget på det fordelagtige, ja nærmest lyksalige i trepartsaftalen. Derfor er det meget overraskende, siger Jesper Due.

Løkke skal have den ros, at han har landet tre trepartsaftaler, der håndterer vigtige spørgsmål, siger Søren Kaj Andersen.

- Men hvis han nu ændrer på aftalen, så sætter han spørgsmålstegn ved, om noget sådant overhovedet kan køre videre. Der vil være stor tvivl, fordi det vil bryde med spillereglerne.

- Det vidner om en presset statsminister, for han ved godt, at det er skidt at så tvivl om en trepartsaftale.