Forsker ser intet behov for at coronateste kæledyr

Men giver det mening at teste vores pelsede venner? Ikke hvis man spørger Fødevareministeriet. I Danmark har man konstateret smitte hos hund, kat og mink. Men det vurderes fortsat, at kæledyr ikke spiller en rolle i smittespredningen.

Der er nemlig intet, der tyder på, at vores kæledyr bringer smitten med coronavirus med sig en grad, der påvirker smittespredningen mellem mennesker. Det fortæller Anne Sofie Hammer, der som lektor ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet har særlig ekspertise i sygdomme hos pelsdyr og vildt.

- Med den viden, vi har nu - både i Danmark og i udlandet - er der intet, der tyder på, at vores kæledyr smitter eller bliver syge i en grad, der gør, at det giver mening at teste dem, siger hun.

I forbindelse med udbruddet af coronavirus på minkfarme vurderede man dog, at det gav mening at teste kattene, for at se om de var med til at sprede smitten farmene imellem.

- Hos langt de fleste dyr, som har vist sig inficeret, ses ingen symptomer overhovedet. Man har dog set hoste og luftvejsproblemer hos blandt andet katte, men det er vanskeligt at diagnosticere, om det så er corona, siger hun.

Er man som dyreejer selv smittet med corona, er det blot vigtigt at holde fast i normal, fornuftig hygiejne.

- Corona bør ikke give ekstra overvejelser. Der er i forvejen andre sygdomme, der smitter fra dyr. Salmonella blandt andet. Så man skal bare holde den hygiejne, man altid har ved håndteringen af husdyr, siger Anne Sofie Hammer.

Hvis man fået bekræftet, at ens kæledyr har corona, anbefaler Fødevarestyrelsen, at man behandler kæledyret efter samme anbefalinger, som der gælder for mennesker.

Hvis en coronasmittet hund skal luftes, skal det foregå "på egen matrikel". Har man ikke egen have, anbefaler styrelsen at nøjes med en kort gåtur og undgå kontakt til andre dyr.