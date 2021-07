Forsker om nye førstehjælpere: De har forskellige motiver

For nogle handler det om, at det er et fornuftigt valg. For andre handler det om selvpromovering og om at kunne fortælle en god historie.

Det fortæller adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen fra Roskilde Universitet.

Under Danmarks EM-kamp mod Finland i Parken fik fodboldspiller Christian Eriksen hjertestop og faldt om på banen for rullende kameraer.

Og den begivenhed mindede mange om vigtigheden af at kunne træde til, hvis nogen pludselig får brug for førstehjælp.

- Det, der skete med Christian Eriksen, skete offentligt og til skue for alle. Og så kommer det på alles læber. Nogle bliver opmærksomme på, at det er super vigtigt at kunne førstehjælp og melder sig så til førstehjælpskursus.

- For andre bliver det et spørgsmål om, at det er noget, alle snakker om. Ved at tilmelde sig et førstehjælpskursus eller blive hjerteløber kan de få lov til at fortælle andre om det, siger Pelle Guldborg Hansen.

Den første gruppe er kendetegnet ved at være impulsive og dermed meget påvirkelige over for en hændelse som Christian Eriksens hjertestop.

Den anden gruppes adfærd beskriver adfærdsforskeren som selvpromovering. Og for dem spiller de sociale medier en vigtig rolle.

- Nogle mennesker er bevidste om, at de gerne vil fremstå som gode, moralske mennesker. For dem er det vigtigt at dele opslag på sociale medier, som viser noget om deres sag, siger adfærdsforskeren.

I ugerne efter begivenheden i Parken oplevede Røde Kors en markant stigning i efterspørgslen på førstehjælpskurser - både blandt virksomheder og hos privatpersoner.

Samtidig oplevede TrygFonden, at væsentligt flere danskere end normalt tilmeldte sig som hjerteløbere.

Generelt var begivenheden i Parken et wake-up call for mange, forklarer Pelle Guldborg Hansen.

- Hvis man ser et menneske falde om med hjertestop, bliver man bevidst om en eventuel risiko i ens eget liv, siger han.

Foruden dem, der tilmelder sig førstehjælpskurser som en impulsiv handling - fordi de pludselig bliver mindet om, at det er fornuftigt - og dem, der gør det for at sende et vis signal til omverdenen, så er der nogle, der længe har vidst, at de gerne vil lære førstehjælp.

De er bare ikke er kommet i gang, påpeger Pelle Guldborg Hansen.

For de mennesker kan en begivenhed som Christian Eriksens hjertestop være det sidste skub, der gør, at de tilmelder sig.